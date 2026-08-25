Bien que le résultat final ait souri au Real Madrid avec une victoire palpitante 2-1 face à l'Espanyol grâce à un but tardif de Carlos Espí, la prestation a révélé une vieille blessure qui n'est pas encore cicatrisée dans la Maison Blanche.

Une fois de plus, le milieu de terrain merengue a échoué à trouver son harmonie, confirmant que ce nœud qui accompagne l'équipe ces dernières saisons pourrait bien être l'élément décisif dans la réussite ou l'échec de la deuxième ère de José Mourinho.

La victoire seule ne suffit pas au Bernabéu, et les supporters savent que l'harmonie est la monnaie la plus précieuse. Cette réalité, Rafael Alkorta, ancienne légende de la défense du Real Madrid, l'a placée sous le microscope lors de son analyse captivante dans la célèbre émission « El Larguero » sur la radio Cadena SER, mettant en lumière le maillon manquant au milieu de terrain.

Alkorta a affirmé que la clé de la solution pourrait être prête, mais qu'elle se trouve encore à l'infirmerie. Il a dit du Français Aurélien Tchouaméni : « Je pense qu'au fil des saisons, il a compris le rôle de milieu défensif, je pense qu'il progresse constamment, et le problème réside dans le reste de l'équipe. » Un message clair d'Alkorta à Mourinho : quand Tchouaméni se rétablira, il sera la pierre angulaire.

L'ancienne star n'a pas ménagé son avis sur la nouvelle recrue Bernardo Silva, déclarant : « Je pense que c'est un joueur formidable, j'ai toujours dit que je préférais les milieux dynamiques, comme Modric, et maintenant nous avons un joueur comme Güler, qui paraît un peu plus solide, et il peut occuper ce rôle, un rôle qu'ont essayé Xabi Alonso et Ancelotti, je pense que tout le monde l'a essayé. »

Alkorta a ajouté en expliquant sa vision tactique : « Bernardo réalisera de bonnes performances car il est très bon techniquement, et parce que la seule chose qu'il doit changer, c'est son état d'esprit, passant de joueur offensif à joueur défensif, je ne dirais pas défensif, mais je pense qu'avec Tchouaméni, Bernardo Silva et Arda Güler, qui donnent à l'équipe le rythme dont elle a besoin dans les matchs, je ne vois pas de gros problème. »

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Malgré son ton optimiste, Alkorta a conclu ses propos par un avertissement au ton ferme adressé à la direction et aux joueurs du Real Madrid, après l'avoir comparé à ce qu'il a observé du Barcelone, en disant : « Les 15 premières minutes face à l'Espanyol ont été excellentes. »

Et il a ajouté : « J'ai ensuite regardé les 15 premières minutes du match du Barcelone et comment Raphinha et le reste de l'équipe ont pressé, le Real Madrid ne doit pas l'oublier. Il est vrai que le Real Madrid a remporté la Ligue des champions sans avoir besoin du pressing haut que nous exigeons toujours du Barcelone, mais il existe des standards minimaux, il existe des standards minimaux à instaurer dans cette équipe. »