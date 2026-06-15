Berghuis se réjouit du retour de Van Bronckhorst au Feyenoord

Lundi, Steven Berghuis a confié à la NOS que la nomination de Giovanni van Bronckhorst au poste d’entraîneur principal du Feyenoord l’avait pris de court. L’ailier de l’Ajax a toutefois immédiatement précisé qu’il portait en haute estime le successeur de Robin van Persie sur le banc de De Kuip.

L’international néerlandais, qui a conquis le titre national aux côtés du technicien en 2017, conserve un excellent souvenir de cette collaboration.

« Il avait fait le choix réfléchi de devenir l’adjoint d’Arne Slot à Liverpool pour s’éloigner temporairement du rôle de numéro un. L’argumentaire du nouveau directeur technique (Dévy Rigaux, ndlr) a manifestement été convaincant », analyse Berghuis, interrogé par Kenneth Perez sur les qualités d’entraîneur de Van Bronckhorst.

« J’ai bien travaillé avec lui. C’est quelqu’un d’agréable et je me sentais très à l’aise sur le terrain », poursuit l’international néerlandais, qui salue également le groupe champion de 2016-2017, vainqueur de la Coupe l’année précédente avec Nicolai Jørgensen, Brad Jones et lui-même.

Pérez précise par ailleurs que Sipke Hulshoff, initialement pressenti pour le poste de numéro un, devrait finalement endosser un rôle clé aux côtés de Van Bronckhorst.

Avec sa nomination officielle, Van Bronckhorst devient le responsable en chef du Feyenoord et se présente comme tel lors des conférences de presse, tandis que Hulshoff possède nettement moins d’expérience dans ce domaine.

Le Feyenoord souhaite présenter rapidement Van Bronckhorst et Hulshoff afin qu’ils puissent prendre les commandes du groupe dès le début de la nouvelle saison.