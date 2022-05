Benzema vise désormais Ronaldo et Messi

Dire qu'une grande partie des chances du Real Madrid d'atteindre la finale à Paris dépend des buts de Karim Benzema est une évidence.

Le numéro 9 de Carlo Ancelotti a inscrit 14 buts en 10 matchs dans cette édition de la Ligue des champions, ce qui le place à seulement trois longueurs de ses 17 buts en 2013-14.

Les chiffres du Français sont si grands que les 14 buts avec lesquels il arrive en demi-finale retour n'ont que trois records totaux plus élevés : les 16 marqués par Cristiano Ronaldo en 2015-16 et les 15 marqués par Robert Lewandowski (2019-20) et l'infaillible Cristiano à nouveau en 2018-19.

À l'heure où Benzema aborde le match contre Manchester City, il est téméraire de parier que ces records ne sont pas remis en cause.

Ses crocs acérés en phase de groupe sont devenus démoniaques dans les confrontations à élimination directe avec neuf buts depuis la remontée contre le PSG à Bernabeu.

Si le record de buts consécutifs de Cristiano est hors de portée pour l'instant (17 en 11 matches, de la victoire 4-1 contre la Juventus en finale de Cardiff au penalty contre la Vecchia Signora qui a sauvé Madrid la saison suivante), Benzema a une chance de réaliser ce que l'autre monstre de la Ligue des champions, Lionel Messi, n'a jamais réussi.

Le meilleur total consécutif de Leo en Ligue des champions est de 10 buts. Il les a inscrits en 2016-17, entre le match contre le Celtic en phase de groupe et celui qui a mis fin à la série, contre le Borussia Mönchengladbach.

En cours de route, il a manqué le match en Allemagne contre le Mönchengladbach pour cause de blessure.

Avec un but, Karim égale la série de Messi et avec deux, il la briserait.