Le Français Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal, a tenu à mettre fin à la polémique entourant son avenir avec « le Chef », après s'être moqué des informations évoquant la possibilité de le retirer de la liste locale pour ne le faire jouer qu'en Ligue des champions d'Asie Élite.

Des rapports de presse avaient indiqué ces derniers jours que la direction d'Al-Hilal étudiait le recrutement d'un nouvel attaquant étranger, en raison du manque de conviction du staff technique quant aux prestations de Benzema durant ses six premiers mois avec l'équipe, ce qui ouvrait la voie à une possible exclusion des compétitions de la Roshn Saudi League et à son maintien uniquement dans la compétition asiatique.

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Mais la star française a décidé de répondre elle-même à ces informations, après que le célèbre créateur de contenu Mimi Rivera a publié une vidéo sur son compte Instagram évoquant la possibilité que Benzema ne joue qu'en Asie.

L'attaquant d'Al-Hilal n'a pas hésité à commenter la vidéo, écrivant : « Ça n'arrivera que dans tes rêves », dans un message ironique qui démentait clairement tout ce qui se disait au sujet de son avenir au sein du club.









Le commentaire de Benzema s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux, où un grand nombre de supporters d'Al-Hilal l'ont partagé, estimant que le joueur avait lui-même tranché la polémique, tandis que d'autres ont considéré que son message confirmait son attachement à sa place au sein de l'équipe et sa volonté de rivaliser lors de la nouvelle saison.

Al-Hilal se prépare à entamer une saison pleine de défis, alors que se poursuivent les discussions autour du renforcement de la ligne d'attaque avec plusieurs stars mondiales, mais Benzema semble déterminé à s'affirmer et à tourner la page d'un début difficile, en retrouvant son niveau reconnu et en menant l'équipe à la lutte pour tous les titres.