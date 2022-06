Benzema renonce à son appel dans l'affaire de la sextape

Condamné en novembre dernier à un an de prison avec sursis et 75.000€ d'amende, Karim Benzema renonce à aller au bout de son appel devant la justice.

Plus de six ans après, c'est la fin de l'affaire de la sextape. Alors qu'il avait fait appel du jugement rendu en novembre dernier par le tribunal correctionnel de Versailles, Karim Benzema a décidé de renoncer à aller au bout de la procédure.

"Il est épuisé par cette procédure"

Condamné à l'issue du procès à un an de prison avec sursis et 75.000€ d'amende, l'attaquant du Real Madrid ne viendra pas plaider sa cause devant la cour d'appel de Versailles, les 30 juin et 1er juillet prochains.

"Mon client est épuisé par cette procédure", l'a défendu son avocat, Me Hugues Viguier, dans les colonnes de L'Equipe.

"Ce désistement entérine une décision de condamnation et apparemment de culpabilité. C'est une vérité judiciaire. Mais ce n'est pas la réalité.

"Karim Benzema clamera toujours son innocence dans cette affaire et il n'a jamais voulu participer à une opération de chantage au préjudice de Mathieu Valbuena."

L'article continue ci-dessous

"Il a estimé qu'il ne serait pas jugé comme il devait l'être"

L'avocat assure que cette longue procédure a eu raison des désirs de justice du quintuple champion d'Europe.

"Il a finalement estimé que cette nouvelle audience ne changerait rien et qu'il ne serait pas jugé comme il devait l'être, a-t-il poursuivi. Il faut quand même rappeler que la justice lui a tout refusé dans cette procédure, à commencer par une confrontation avec Mathieu Valbuena.

"Il a un profond sentiment d'injustice. Mais il ressent aussi une vraie lassitude. Cette affaire l'a abîmé."