Benzema parmi les plus grandes vedettes du Real Madrid

Karim Benzema n'est désormais devancé que par Raúl, avec 323 buts, et Cristiano Ronaldo, avec 450.

Pendant 45 ans, de 1964 à 2009, il a existé un record du Real Madrid qui semblait imbattable : les 308 buts inscrits par Alfredo Di Stéfano sous le célèbre maillot blanc, qui ont fait de lui le meilleur buteur de l'histoire des Los Blancos pendant près d'un demi-siècle. Depuis lors, seuls trois joueurs du Real Madrid ont dépassé ce chiffre. Raúl González a été le premier en 2009, terminant sa carrière au club avec 323 buts.

Benzema, des chiffres extra-ordinaires

Puis est arrivé Cristiano Ronaldo, qui a fait exploser le record de Raúl, quittant le Bernabeu en 2018 avec 450 buts en tant qu'actuel meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Et le dernier à avoir battu le record de la Flèche blonde est désormais Karim Benzema, qui est désormais le troisième meilleur buteur de l'histoire du club, avec 309 buts et plus. Un palier extraordinaire.

À 34 ans, Benzema s'est révélé être l'un des attaquants les plus brillants de l'ère moderne. C'est aussi l'un des joueurs les plus en forme du monde.

Il a marqué 30 buts en 33 matchs, alors qu'il reste encore un tiers de la saison. 20 de ces buts ont été marqués en LaLiga Santander, ce qui fait de lui le favori pour le prix Pichichi du meilleur buteur de la saison. Et comme si cela ne suffisait pas, il est également en tête de la division pour le nombre de passes décisives (10).