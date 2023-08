Ça commence déjà mal pour Karim Benzema en Arabie Saoudite. L’ancien du Real Madrid et son nouvel entraîneur se lancent de mots durs.

Arrivé au sein du club saoudien d’Al-Ittihad Club, Karim Benzema, qui a quand même connu un bon début en Coupe arabe des clubs champions, est déjà détesté. Le Français ne s’entend plus avec son entraîneur, le Portugais Nuno Espírito Santo.

Benzema et Nuno Santos, la guerre à l’interne

Karim Benzema regrette déjà son départ du Real Madrid pour l’Arabie Saoudite. L’ancien Lyonnais est dans un bras de fer très sérieux avec le technicien portugais, Nuno Santos, qui ne veut pas de l’attaquant français dans son équipe. Selon les informations du journal saoudien, Al-Sharq Al-Awsat, les relations sont tendues entre Karim Benzema et Nuno Santo.

A en croire les informations dudit journal, qui cite des sources proches d'Al-Ittihad, le courant ne passe pas entre Benzema et Nuno Santo, son entraîneur. Le technicien portugais aurait clairement fait savoir au conseil d'administration que l'attaquant français ne correspondait pas à son style de jeu, d’où l’on devrait s’en séparer. Des sources ont même affirmé que Santo n'avait pas demandé à signer Benzema en premier lieu. Karim Benzema se plaint auprès de l’administration avoir subi un « traitement non professionnel » de la part de l'entraîneur du club.

Benzema comme un joueur lambda pour Nuno Santo, le Français menace

Capitaine du Real Madrid et un joueur de classe mondiale, Karim Benzema a demandé au technicien portugais de faire de lui le leader du club saoudien, notamment lui confier le capitanat. Mais Santo a refusé sa demande, ce qui l'a rendu encore plus en colère en plus des comportements de l’entraîneur envers sa personne.

Ne se sentant plus à l’aise dans son nouvel environnement où il était pressenti pour être la star et la vitrine de l’équipe, le détenteur du Ballon d'Or 2022 a eu recours à Saad Al-Lathi, le négociateur qui l'a convaincu de signer en faveur du club saoudien. L’attaquant de 35 ans lui fait part de son mécontentement envers l’entraîneur. Le média saoudien indique même que Benzema avait déjà rencontré Saad Al-Lathif, et lui avait demandé de trouver une solution rapide à son problème avec l'entraîneur portugais. Ça semble mal commencer pour Benzema, en effet.

Pour qu’une solution soit trouvée, il est fort probable qu’un d’entre eux quitte le club. Qui de Benzema et de Nuno Santo ferait ses valises ? Ou peut-être les dirigeants pourraient-ils réussir à ramener le calme dans le vestiaire ? Attendons de voir !