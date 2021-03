Benzema ne tire pas la couverture à lui

Karim Benzema estime que le succès acquis face à Elche samedi est un succès d'équipe.

Le Real Madrid n'était pas loin ce samedi de connaitre son cinquième revers de l'exercice. Au lieu de cela, face à Elche, les Merengue ont réussi à s'imposer et à mettre la pression sur le leader, l'Atlético Madrid.

Un succès récolté sur le fil et rendu possible grâce à Karim Benzema. Après avoir égalisé dans un premier temps, le Français a offert la victoire aux siens d'une magnifique volée du gauche à la 92e minute. Un geste de grand classe et au moment opportun. Le propre d'un grand attaquant.

"Ça n'a pas été un match facile pour nous, avec un Elche très bien organisé derrière. Les équipes qui viennent jouer ici s'enferment derrière, et cela devient difficile pour nous. Mais avec du courage, et tous ensemble, on est allé de l'avant et on finit par gagner trois points très importants pour nous", a analysé le natif de Bron dans des propos relayés par Marca au terme du match.

"A chaque fois que l'on entre sur le terrain, on sait que c'est la Liga, qu'il faut tout donner pour être aux premières places. Mais les équipes sont fortes, elles se mettent derrière. Avec notre envie, on a fait reculer l'adversaire et on a mis deux buts pour l'emporter", a encore estimé le buteur Merengue, qui ne se met pas en avant, préférant afficher la performance des siens.

En récupérant Sergio Ramos, de retour après plusieurs semaines d’indisponibilité, le Real pensait être armé pour signer un succès facile au 17e du classement. Mais sans le doublé de Benzema, le Real se serait écroulé.

Le club merengue était, pour rappel, mené au score à l'heure de jeu suite à une tête de Dani Calvo suite à un corner d'Elche.

Benzema a lui aussi égalisé de la tête sur un centre de Modric avant de permettre au Real de l'emporter suite à une passe décisive de Rodrygo dans les ultimes instants du match.