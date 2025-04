Benzema met une énorme baffe à Cristiano Ronaldo

Karim Benzema a réagi avec véhémence à une question sur le Soulier d'Or de Cristiano Ronaldo après qu'Al-Ittihad se soit rapproché du titre

Benzema a marqué le but de la victoire d'Al Ittihad face à Al Ettifaq sur un maigre score de 3-2 dimanche. Avec 68 points en 29 matchs cette saison, Al Ittihad a creusé un écart significatif sur son plus proche rival, Al Hilal, qui pointe à six points du titre, Al Nassr étant actuellement troisième avec 58 buts.

Alors qu'Al Ittihad se rapproche du titre, la course au titre de meilleur buteur du championnat reste très ouverte. Ronaldo mène actuellement la danse avec 23 buts pour Al Nassr. Il est suivi par Ivan Toney d'Al Ahli et Abderrazak Hamdallah d'Al Shabab, tous deux à 19 buts. Benzema n'est pas loin derrière, occupant la quatrième place avec 18 buts.

Cristiano Ronaldo mène la danse en Pro League

Cependant, en zone mixte après la victoire d'Al Ettifaq, Benzema a clairement indiqué que les records personnels étaient secondaires. Lorsque la course au titre de meilleur buteur a été évoquée, il a simplement déclaré : « Je m'en fiche, mon ami. Le plus important, c'est le trophée (SPL) ».

Benzema assomme Cr7

La course au titre et celle au titre de meilleur buteur pourraient se croiser de manière spectaculaire lors de la confrontation entre Al Ittihad de Benzema et Al Nassr de Ronaldo, le 7 mai. Cette confrontation très attendue constituera un test crucial pour les deux clubs : Al Ittihad dans sa quête du titre, et Al Nassr dans sa quête de maintien.

Cependant, avant le match national, Ronaldo sera de retour sur un terrain bien plus tôt, car Al Nassr affrontera les Japonais de Yokohama F. Marinos ce dimanche en Ligue des champions de l'AFC.