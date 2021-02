Benzema, l'excellente nouvelle de Zidane

Selon la presse espagnole, Karim Benzema sera à la disposition de Zinedine Zidane pour le choc face à l'Atletico Madrid.

Karim Benzema se remet bien de sa blessure et devrait revenir au combat pour le match du Real Madrid contre l'Atletico Madrid le 7 mars.

L'objectif du club et du joueur est que Benzema soit à la disposition de Zinedine Zidane pour le derby madrilène à l'Estadio Wanda Metropolitano.

Cependant, le Real Madrid n'exclut pas que Benzema se remette à temps pour le choc de lundi contre la Real Sociedad à l'Estadio Alfredo Di Stefano.

Il reste dix jours avant la rencontre avec l'équipe de Diego Simeone et Los Blancos ne sont pas disposés à précipiter le retour de Benzema afin d'éviter tout risque de revers potentiel. Son retour à l'action est la priorité absolue du personnel médical du Real Madrid, car l'équipe a besoin de son attaquant de premier choix pour les matchs contre l'Atleti et Atalanta.

Benzema est le meilleur buteur de Los Blancos cette saison avec 17 buts, suivi de Casemiro, qui en a déjà marqué six, dont l'un a été décisif lors de la victoire contre le Real Valladolid le week-end dernier.

L'attaquant français n'a pas joué contre l'Atalanta, mais cette fois, c'est son compatriote Ferland Mendy qui a brisé l'impasse avec une frappe du pied droit tonitruante pour aider le Real Madrid à remporter une victoire 1-0.

Ni Marco Asensio ni Vinicius Junior n'ont fait un pas en avant lors des derniers matchs, lorsque le Real Madrid avait besoin de ses attaquants pour remplacer Benzema en termes de buts marqués. L'attaquant brésilien n'a pas marqué depuis le 21 octobre, tandis qu'Asensio n'a marqué que deux buts en 30 matchs cette saison.

Mariano Diaz n'a pas non plus contribué, tandis qu'Eden Hazard et Rodrygo Goes sont tous deux mis à l'écart en raison de leurs blessures respectives.

En fait, Zidane a opté pour qu'Isco soit présenté comme un faux neuf contre Atalanta, mais l'Espagnol n'a pas touché le fond des filets depuis un an. Le Real Madrid a donc besoin de Benzema pour revenir bientôt et il semble qu'ils puissent compter sur lui pour le match crucial contre l'Atletico.