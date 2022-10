Karim Benzema a failli rater son immense carrière à cause de son physique.

On peut dire que dans sa carrière, Karim Benzema a été inspiré par deux Ronaldo. Nazario, le Brésilien, était son idole d'enfance et justement, le natif de Bron a failli être écarté du centre de formation de l’OL à l’adolescence. Il était un peu « grassouillet ».

L'ancien joueur de l'OL a intégré le centre de formation du club rhodanien dès l’âge de 11 ans et, en U14, et subissait les moqueries de ses jeunes collègues pour son surpoids. Il a failli être écarté des Gones, comme on le découvre dans la biographie sur Benzema signée Luca Caioli et Cyril Collot (chez Marabout).

Plus tard, lorsque Cristiano Ronaldo a quitté les Merengue en 2018, « KB9 » avait déjà perdu 7 kilos l’année précédente, pour devenir le joueur que l'on connait aujourd'hui. Une très bêle transformation.