L'ancien joueur de Manchester United, Louis Saha, a exhorté le club à recruter Karim Benzema pour résoudre ses problèmes de buteurs.

L'ancien attaquant international français souhaite que les Red Devils recrutent son compatriote Karim Benzema en provenance d'Al-Ittihad, car il pense que l'attaquant vétéran donnerait un coup de fouet à l'équipe de United, qui est aux abois. Il a également reproché à la direction de l'équipe d'être incapable d'apporter un soutien suffisant à Rasmus Hojlund dans le secteur offensif, ce qui a conduit l'attaquant à ne pas marquer de buts en Premier League lors de sa première saison.

Au micro de BettingOdds.com, Saha a livré un plaidoyer pour KB9: "Il [Benzema] va secouer la ligne d'attaque de Manchester United et c'est ce dont ils ont besoin. Il va certainement marquer des buts et mieux coordonner le jeu. C'est juste un rêve, mais Karim reste un gars très professionnel, c'est le type d'attaquant dont Hojlund pourra s'inspirer, mais ce n'est qu'un fantasme".

Il a ajouté : "C'est le bon club pour lui [Hojlund], mais il est injuste de lui confier la responsabilité du poste de numéro neuf sans un joueur expérimenté autour de lui. Vous pouvez avoir des ailiers ou des milieux offensifs talentueux, mais être attaquant, c'est une mentalité différente. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous montrer des pistes dans la surface et je ne pense pas qu'il puisse les voir, la Premier League est un championnat difficile pour ce genre de choses. J'ai joué avec [Ruud] Van Nistelrooy et [Ole Gunnar] Solskjaer. J'ai eu la chance de voir ces légendes et d'apprendre d'elles mes courses et mes compétences."