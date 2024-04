Benzema, la phrase choquante

Ancelotti a lancé un défi à ses joueurs avant le quart de finale aller de C1 contre Manchester City

Après un match nul 1-1 contre City à Santiago Bernabeu l'année dernière en demi-finale, les Blancos ont été battus 4-0 au match retour, et Ancelotti a clairement indiqué ce qu'il pensait, lorsqu'on lui a demandé ce qu'ils avait appris en conférence de presse. "Nous avons joué sans courage et sans personnalité. C'est fondamental dans ce genre de match. C'est ce qui a manqué au match retour".

On lui a également demandé si le Real Madrid manquait plus que de personnalité, mais plutôt de "football".

"Bien sûr, nous avons manqué de beaucoup plus que de personnalité et de courage. Nous n'avons pas géré les choses de la meilleure façon, ce n'était pas seulement un manque de caractère mental, c'était aussi un manque de qualité technique, ils nous ont pressés très haut, ils nous ont cherchés, et nous n'avons pas trouvé d'autres solutions. C'est évidemment quelque chose que nous voulons améliorer cette fois-ci".

Ancelotti met la pression à ses stars

Cette année, le plus grand changement dans l'équipe du Real Madrid a été l'ajout de Jude Bellingham à la place de Karim Benzema, et il a été demandé à l'entraîneur italien si les Madrilènes avaient plus de créativit.

"Nous avons des caractéristiques différentes avec le ballon, nous avions Benzema l'année dernière, c'était une référence, et maintenant nous ne l'avons plus. Nous avons géré cette absence avec plus de mobilité sur le front de l'attaque. Et c'est cela qui sera important, ne pas figer les postes d'attaquants".

Ancelotti a ajouté qu'il ne ferait "rien d'étrange" en ce qui concerne la composition de la défense et qu'il n'avait pas communiqué cette composition aux joueurs. Le coach italien ne pense pas non plus aux quatre joueurs qui risquent une suspension au match retour en cas de carton jaune, à savoir Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham, Vinicius Junior et Eduardo Camavinga.