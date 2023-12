Benzema ferme des bouches avec un incroyable record

Critiqué en France, Karim Benzema a battu le record de buts en Coupe du Monde des Clubs.

L'ancien attaquant du Real Madrid Karim Benzema a battu le record de buts en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en marquant pour Al-Ittihad contre Auckland City.

L'attaquant français est devenu le premier joueur à marquer dans quatre éditions différentes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en inscrivant un but à la 40e minute lors de la victoire 3-0 de l'équipe de Saudi Pro League. La série de buts a commencé par une frappe déviée de l'attaquant brésilien Romarinho à la 29e minute, suivie d'une superbe frappe de l'ancien milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kante cinq minutes plus tard. Benzema a ensuite complété le triomphe en inscrivant le troisième but.

L'article continue ci-dessous

C'est la sixième fois que Benzema participe à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, après avoir joué avec les Blancos les cinq fois précédentes. Fait remarquable, Benzema a remporté toutes les éditions auxquelles il a participé, soulevant le trophée en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022.

Benzema a inscrit cinq buts en dix participations à la Coupe du monde des clubs et devance Cristiano Ronaldo (7) et Gareth Bale (6) au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition.