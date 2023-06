Benzema et Messi en Pro League ! L'avis étonnant de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a donné une interview au compte officiel de la Ligue Professionnelle Saoudienne via Twitter.

Cr7 n'a éludé aucun sujet, évoquant même les destins respectifs de Benzema et messi, courtisés par la Pro League saoudienne.

A propos de ce qui doit être amélioré dans la Ligue saoudienne : "Oui... l'infrastructure, en plus des arbitres et de la technologie vidéo (VAR), doit s'améliorer quelque peu dans les stades saoudiens."

La légende portugaise a ajouté : "Mais je suis heureux... et je veux continuer et je continuerai ici." Il a démenti toutes les rumeurs concernant son départ d'Al Nassr et sa demande de retour en Europe.

Il a poursuivi : "La saison prochaine, l'équipe sera meilleure. Nous nous sommes améliorés au cours des cinq ou six derniers mois et je suis convaincu que nous remporterons bientôt des titres.

À propos de l'arrivée de stars comme Messi et Benzema en Arabie saoudite : "Ils sont les bienvenus... le championnat va s'améliorer et il compte actuellement de merveilleux joueurs étrangers et arabes.