Benzema et Eric Zemmour, ça finira devant le juge

Karim Benzema envisage de porter plainte prochainement contre Zemmour !

L'avocat de Karim Benzema a annoncé ce mardi que le joueur avait porté plainte pour diffamation contre le ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin, qui avait affirmé qu'il était "de notoriété publique" que l'ancien du Real Madrid était "en lien notoire" avec les Frères musulmans.

Après Darmanin, Karim Benzema envisage désormais de trainer devant les tribunaux Eric Zemmour, président du parti d'extrême droite Reconquête, pour diffamation. On se souvient que le 19 octobre dernier, l'ancien chroniqueur avait fait un lien entre l'ancien international français et les attentats commis contre les professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard.

"Pour moi, Karim Benzema, est un islamiste qui veut appliquer la charia et la charia prévoit le jihad", avait ainsi tancé Zemmour sur France 2. "Le jihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, tuer Samuel Paty."