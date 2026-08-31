L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al Hilal, a révélé les raisons qui ont poussé le club à recruter l'Anglais Ollie Watkins, en parallèle du départ du Français Karim Benzema des rangs du « Zaïm », affirmant que ce nouveau transfert repose sur une conviction technique quant au potentiel de l'ancien attaquant d'Aston Villa.

Al Hilal avait mis fin à sa collaboration avec Benzema d'un commun accord, avant d'annoncer officiellement le recrutement de Watkins pour une durée de trois ans, dans le cadre de la reconstruction de la ligne offensive de l'équipe. L'attaquant anglais entame ainsi une nouvelle étape sous la direction d'Inzaghi et dans l'une des compétitions les plus relevées de la Roshn League.

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Inzaghi a déclaré lors de la conférence de presse qui a précédé la rencontre face à Al Ahli, reportée de la troisième journée : « Nous remercions Benzema pour tout ce qu'il a apporté, c'est un grand joueur que j'ai eu l'honneur d'entraîner. Quant à Watkins, il possède de grandes qualités, il a été suivi depuis la saison dernière de mon côté et de celui de la direction sportive, et j'admire ses aptitudes et son style de jeu. »

Les déclarations de l'entraîneur italien révèlent que le choix de Watkins n'a pas été une décision contrainte par le départ de Benzema, mais bien un transfert planifié à l'avance, après que l'attaquant anglais a attiré l'attention d'Inzaghi et de la direction sportive grâce à son style et à son potentiel, ce qui a conduit le club à le privilégier pour en faire l'une de ses principales armes offensives lors de la prochaine étape.

Dans le même temps, Inzaghi s'est exprimé sur la situation de Watkins et de Hassan Tambakti concernant leur participation face à Al Ahli, précisant que les deux joueurs se sont entraînés avec l'équipe et que la décision finale sera prise en fonction de leur état de forme lors de la dernière séance. Il a déclaré : « Les deux joueurs se sont entraînés avec l'équipe, et c'est en fonction de leur état de forme lors de l'entraînement d'aujourd'hui que nous déciderons de leur participation. »

Au sujet du Clasico très attendu, Inzaghi a affirmé qu'Al Hilal est conscient de la difficulté du match, d'autant plus qu'Al Ahli abordera la rencontre en quête de rachat après sa récente défaite. Il a toutefois souligné sa confiance en son équipe : « Nous savons que la confrontation face à Al Ahli sera difficile, nous y sommes préparés et nous l'aborderons avec toute notre force. »

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Il a ajouté : « J'ai affronté Al Ahli à trois reprises la saison dernière et nous connaissons sa manière et son approche de jeu. Il aborde le match après une défaite, il cherchera donc à se racheter, mais Al Hilal est une grande équipe et nous ferons tout notre possible. »

Ainsi, Inzaghi a mis un terme aux spéculations concernant les raisons du recrutement de Watkins, affirmant que la décision est liée aux qualités techniques du joueur et non à un simple remplacement d'un grand nom parti. Une nouvelle étape commence dans l'attaque d'Al Hilal, tandis que les supporters attendent l'apparition de l'attaquant anglais et la démonstration de sa capacité à traduire l'admiration de son entraîneur en buts et en impact sur le terrain.