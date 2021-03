Benzema est à la table de Lewandowski et de Haaland

Le Français semble porter le Real Madrid sur ses épaules et ses chiffres de buts actuels l'ont aligné sur la paire de Bundesliga.

S'il n'est pas le prototype de l'attaquant complet, alors il en est très proche. Et son manager Zinedine Zidane est dithyrambique à son sujet chaque fois qu'il en a l'occasion.

Karim Benzema du Real Madrid a poursuivi sa séquence de buts à Vigo samedi après-midi et semble plus clinique que jamais.

Depuis le début de l'année en particulier, l'attaquant français a porté la responsabilité offensive des Merengue sur son dos et il est maintenant sur une série de six matchs où il trouve le fond des filets au moins une fois. Cela l'a amené à un ratio de but toutes les 97 minutes de jeu.

Et ces statistiques le placent à la même table que deux des attaquants qui font la une des journaux en ce moment: le persévérant Robert Lewandowski et la jeune star Erling Haaland, ce dernier étant un candidat potentiel pour lui succéder dans la capitale espagnole.

À eux trois, ils ont marqué sept buts samedi… et on s’habitue à ce genre de chiffres.

Cela fait maintenant huit buts en six matchs pour Benzema et dans chacun de ces matchs, il a ouvert le score. A 33 ans, il vieillit comme un bon vin de son pays natal.

Seul Lewandowski (dans les cinq grandes ligues) a réussi à marquer lors de ses six derniers matchs, avec notamment un triplé contre Stuttgart ce week-end.

Haaland, quant à lui, a frappé à deux reprises contre Cologne. Tout comme Benzema, les années se révèlent fructueuses pour le grand Polonais, et avec un but toutes les 97 minutes, Karim a désormais surpassé Kylian Mbappé (116e) et Luis Suárez (127e), le meilleur buteur de l'Atlético.

Cette série de buts n'est pas unique pour Benzema, mais cela fait un moment que nous ne l'avions pas vue. L'autre était en 2016, avec l'équipe toujours fortement influencée par Cristiano Ronaldo, dans la transition entre le dernier match de Rafa Benítez (le premier but) et la première saison de Zidane sir le banc.

Il a continué à faire mal lors des cinq premiers matchs de Zizou et ce n'est pas fini...