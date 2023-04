Benzema en colère, Ancelotti calme le jeu

Carlo Ancelotti a déclaré à la presse qu'il n'y avait aucun problème entre lui et son attaquant vedette Karim Benzema.

L'attaquant français a été sorti à la 71e minute contre Chelsea en Ligue des champions et n'a pas semblé très satisfait de la décision.

"Karim va bien"

L'entraîneur italien a déclaré à la presse après le match que Benzema souffrait d'une gêne au pied, alors que le joueur semblait penser qu'il pouvait continuer à jouer.

Ancelotti a écarté l'idée que Benzema lui en voulait pour ce changement et qu'il utilisait sa blessure comme excuse.

"Karim va bien, il a eu un coup et je l'ai sorti parce que quand je pense que le match est terminé, je pense à lui donner un peu plus de repos comme Kroos et Modric".

Benzema s'est entraîné sans problème avant le match et Ancelotti a confirmé qu'il avait abordé le problème personnellement avec le Français.

"L'important est de l'expliquer, j'ai parlé avec lui que si je peux lui prendre des minutes, je le ferai. Cela n'avait pas de sens qu'il continue avec ce petit problème et que le match se décide. Il l'a parfaitement compris.

Le vétéran a connu une saison difficile cette année, manquant une grande partie de la première moitié de la saison à cause de blessures. Ce n'est qu'en avril qu'il a ressemblé au Ballon d'Or de l'année dernière, et il est compréhensible qu'il ait voulu jouer le plus possible maintenant et à nouveau. De même, Ancelotti a donné des raisons valables pour l'écarter.