Didier Deschamps s'est livré sur

"Ce n'est pas la liste la plus facile", confiait Didier Deschamps sur TF1, en préambule et le sélectionneur avait bien raison. A une semaine et demi du début de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), DD a dévoilé ce mercredi soir au JT de F1, à 20h, la liste des joueurs retenus pour disputer le Mondial au Qatar avec l'équipe de France.

Et Deschamps en a profité pour évoquer les blessés. "Presnel a eu un petit souci mais il sera disponible pour le dernier match de championnat dimanche. Pour Varane, c'est une blessure un peu plus longue, mais il sera disponible pour le premier match contre l’Australie le 22 si tout va bien."

Quid de Karim Benzema, que d'aucuns accusent de lever le pied avec le Real en vue du Mondial ? Et bien DD ne rassure pas entièrement sur le natif de Bron.

"Benzema a eu quelques petites blessures, mais il sait bien que la Coupe du monde est un moment très important. Il va tout faire, comme l’ensemble du groupe, pour être à 100%."