Benzema de retour au Real ? "Je parle avec Florentino"

Le joueur de 37 ans a quitté le Real Madrid en 2023 et arrive au terme de son contrat de plusieurs millions d'euros au Moyen-Orient, qui lui rapportera un total de 200 millions d'euros.

Malgré ses 38 ans cette année, le vétéran n'a aucune intention de prendre sa retraite à l'issue de son contrat, qui expire l'été prochain. Dans une interview accordée à Diario AS, il a expliqué qu'il pourrait jouer jusqu'à 40 ans avant de raccrocher les crampons.

« Pour le moment, je suis très heureux ici ; on me témoigne beaucoup d'affection. Les joueurs, les supporters, l'entraîneur, tous ceux qui travaillent ici… Je regarde les matchs du Real Madrid. Je regarde la Ligue des Champions et j'imagine la suite. La Ligue des Champions, c'est magique. Mon contrat arrive bientôt à son terme, c'est vrai. Je ne peux pas encore dire si je vais rester ou partir ; cela dépend de beaucoup de choses. J'aurai 38 ans en décembre. »

« Je me vois jouer au football pendant encore deux ans. Physiquement, je suis en forme, je travaille dur et je joue au football. J'adore le football ; j'y prends beaucoup de plaisir. On verra ce qui se passera, ce que le club en pense. J'aime discuter directement avec eux et connaître leur avis. Le mieux pour moi serait de continuer ici, mais pas seulement de rester un an ou deux de plus. Je ne peux pas me permettre ça. Je trouve que le niveau du football dans le championnat saoudien s'améliore constamment. Je suis ici depuis trois ans maintenant, et ça ne cesse de progresser. »

« J'ai des offres d'Europe » – Benzema

L'été dernier, des rumeurs circulaient concernant un possible retour de Benzema sur la scène européenne, son ancien club, l'Olympique Lyonnais, semblant intéressé par l'attaquant vétéran. Benzema a par la suite confirmé cette information.

« C'est vrai que j'ai des offres d'Europe. Je dois tout examiner, choisir judicieusement et voir où je me sens le mieux, sans oublier que je me sens bien ici et que je reçois l'affection de tous. Mais on verra. On me demande des choses, et je leur en donne. Tout est possible, mais il se passe des choses. Je ne vais pas arrêter le football et la compétition dans six mois. »

Naturellement, on lui a demandé s'il pouvait retourner dans un autre de ses anciens clubs. Plus surprenant encore, il n'a pas écarté cette possibilité. Lors de son départ, Benzema avait également indiqué qu'il envisageait de prendre sa retraite au Real Madrid.

« Si Florentino [Pérez] est toujours là, c'est possible, c'est possible. J'en ai parlé avec lui et c'est envisageable. » Je suis supporter du Real Madrid. Je le sens au plus profond de moi. Madrid est toujours ma ville, je me sens supporter du Real Madrid et Madrilène. On verra bien. S'il est là…