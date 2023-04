Benzema contre Lewandowski, la terrible vérité

Le FC Barcelone a payé très cher pour faire venir Robert Lewandowski du Bayern Munich, alors qu'il ne lui restait qu'un an de contrat.

Toutefois, cette décision s'avère payante.

Lewy plus fort que KB9

Aucun joueur de la Liga n'a été plus décisif jusqu'à présent. Sport souligne le fait qu'aucun joueur de la division n'a ouvert la voie à un match comme Lewandowski, en marquant le premier but à sept reprises.

Il mène la course au Pichichi avec 17 buts, devant Karim Benzema (14) et Enes Unal (13). Lewandowski est également à une longueur de son record personnel de passes décisives (7), avec 6 réalisations, soit deux de moins que le leader du championnat Antoine Griezmann (8). Au total, il occupe la quatrième place du classement, à égalité avec Vinicius Junior. Seuls Griezmann, Mikel Merino (7) et Rodrygo Goes (7) les devancent.

Cela lui donne un total combiné de 23 buts et passes décisives pour la saison. Les plus proches concurrents sont Karim Benzema (17) et Antoine Griezmann (17).

Même si le FC Barcelone a eu du mal à s'imposer en Europe, s'il parvient à s'imposer sur la scène nationale, la signature de Lewandowski apparaîtra comme un choix judicieux.