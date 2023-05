Benzema chasse Lewandowski, la stat incroyable

Au début de l'année, Robert Lewandowski, la star du FC Barcelone, semblait promis au titre de meilleur buteur.

Le Polonais avait notamment inscrit la bagatelle de 13 buts lors de ses 14 premiers matches.

Depuis lors, Karim Benzema a gagné du terrain sur lui à une vitesse vertigineuse.

Un retour en force de Benzema

Le Français n'avait inscrit que cinq buts en sept matches avant la Coupe du monde, mais depuis, Benzema en a inscrit 12 lors de ses 14 derniers matches, selon Marca, contre seulement six pour Lewandowski, soit deux fois plus que le buteur polonais. À six journées de la fin de la saison de Liga, la course au titre de Pichichi ressemble à une course à deux chevaux, Benzema gagnant rapidement du terrain.

Seul Erling Haaland a marqué plus de buts cette année, avec 27 réalisations en 26 matches, contre 23 en 25 pour Benzema. Le phénomène de Manchester City aura l'occasion de se mesurer à Benzema la semaine prochaine en Ligue des champions. Lewandowski n'a marqué que 11 buts en 21 matches sur la même période.

Lewandowski a retrouvé le chemin des filets, avec des buts successifs contre le Rayo Vallecano et le Real Betis. Pourtant, Benzema réalise si régulièrement des performances de top niveau qu'il faudra peut-être quelque chose de spécial pour le retenir.