Benzema à Lyon, la date-butoir

Selon Fabrice Hawkins, journaliste à RMC Sport, le club de Ligue 1 souhaite faire revenir le Français, qui l'avait quitté en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. Issu du centre de formation lyonnais, il a disputé 148 matches avec les Gones, pour un total de 66 buts. L'ancien international français a rejoint Al-Ittihad en Arabie saoudite au cours de l'été après avoir quitté les Blancos, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Dans le pays du Golfe, Benzema a souvent fait l'objet de critiques acerbes de la part des supporters et des commentateurs. Il a également irrité le club en revenant à l'entraînement 17 jours plus tard que prévu. Il a été largement rapporté qu'il souhaitait revenir en Europe le plus tôt possible.

Lyon face à une date-butoir pour Benzema

Le média affirme que des sources lyonnaises notables ont précisé que l'aspect financier serait difficiles. Lyon ne peut pas se permettre de payer au joueur ce qu'il gagne à Al-Ittihad. Benzema devra renoncer à une grande partie de son énorme salaire s'il veut rejoindre son ancienne équipe. L'attaquant a également été associé à un retour au Real Madrid, mais le club merengue a rapidement coupé court à ce projet.

Un mois seulement après son arrivée à Al-Ittihad, Benzema et Nuno Espirito Santo se sont publiquement brouillés. Malgré ses succès avec l'équipe, l'entraîneur portugais a finalement été licencié en raison de cette dispute. Le club saoudien serait également désireux de vendre l'attaquant français et aurait jusqu'à la fin du mois pour finaliser un accord. Si un contrat est effectivement finalisé en janvier, Benzema aura probablement déjà joué son dernier match avec l'équipe de Saudi Pro League, étant donné que le championnat ne reprendra qu'à la mi-février, après la Coupe d'Asie au Qatar.