Bento et Al-Nassr : une entrée précoce sur la liste noire

Le Brésilien Bento Matheus, gardien de but d'Al-Nassr, a vécu un épisode inédit dans sa carrière professionnelle, après avoir reçu un carton rouge lors du match face à Al-Ettifaq, mardi soir, dans le cadre de la troisième journée du championnat saoudien Roshn.

L'expulsion est intervenue à la 12e minute, à la suite d'un tacle de Bento sur le Français Moussa Dembélé, attaquant d'Al-Ettifaq, contraignant le gardien à quitter la rencontre prématurément et laissant Al-Nassr à dix.

Selon les données du site Transfermarkt, il s'agit du premier carton rouge de la carrière professionnelle de Bento, après avoir disputé 164 matchs avec l'Athletico Paranaense au Brésil, en plus de 7 sélections avec l'équipe nationale de son pays, sans jamais être expulsé lors de l'une d'elles.

Bento a par ailleurs disputé 86 matchs sous le maillot d'Al-Nassr depuis son arrivée dans l'équipe à l'été 2024, sans qu'aucun d'eux ne se solde par une expulsion.

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Selon le réseau Opta, l'expulsion de Bento constitue « la deuxième expulsion la plus rapide d'un gardien de but dans le championnat professionnel saoudien depuis la saison 2009-10, après celle de Khaled Radhi, gardien d'Al-Nassr lui aussi, à la cinquième minute face à Al-Shabab le 25 décembre 2009 ».

Le journal saoudien Al-Riyadiah a indiqué qu'Al-Nassr était devenu la quatrième équipe dont les joueurs reçoivent des cartons rouges dans l'édition actuelle du championnat Roshn 2026-27, aux côtés d'Al-Riyadh, d'Al-Ittihad et de Neom.

Al-Riyadh et Al-Ittihad sont en tête de la liste avec deux expulsions chacun, tandis qu'Al-Nassr et Neom comptent un seul carton rouge.

Outre Bento, ont été expulsés Alaa Al-Haji, milieu de terrain de Neom, le Portugais Danilo Pereira et le Sénégalais Dion Lopy d'Al-Ittihad, ainsi que l'Ivoirien Abdul Kader Keïta et l'Uruguayen Rodrigo Abascal d'Al-Riyadh.

Toutes ces expulsions ont été prononcées sur carton rouge direct, à l'exception de Lopy, qui a quitté le terrain après avoir reçu deux cartons jaunes.

Malgré ce début catastrophique, le carton de Bento n'a pas empêché Al-Nassr de repartir avec les trois points, après qu'Al-Ettifaq eut profité de la supériorité numérique pour inscrire deux buts, avant que « Al-Alami » ne renverse son retard en une victoire palpitante 3-2.

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