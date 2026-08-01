Le latéral gauche marocain Mahmoud Bentayeg, star du Zamalek égyptien, est devenu la cible de plusieurs clubs européens et du Golfe durant l'actuel mercato estival, après une saison remarquable qui l'a vu remporter les titres du championnat d'Égypte et de la Coupe arabe avec la sélection marocaine, en plus de son prix de meilleur latéral gauche du championnat d'Égypte.

Le site français « Foot Mercato » a rapporté que le joueur de 26 ans suscite un intérêt notable de clubs en France et en Turquie, tandis que des équipes du Golfe suivent sa situation de près, dans un contexte d'évaluations laissant entrevoir la possibilité de boucler son transfert pour un montant compris entre 2 et 3 millions d'euros.

Venu de l'AS Saint-Étienne, Bentayeg est parvenu à s'imposer comme l'un des joueurs les plus en vue à son poste dans le football égyptien, grâce à ses performances marquantes tout au long de la saison écoulée, au cours de laquelle il a contribué de manière décisive à ce que le club blanc remporte le championnat d'Égypte après une longue disette.

Ces multiples intérêts reflètent la valeur technique que le joueur marocain a apportée aux rangs du Zamalek, ce qui place le club face à une décision difficile : conserver ses services pour continuer à jouer les titres, ou tirer profit des offres financières présentées au vu de la situation économique du club.