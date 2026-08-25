Rafa Benítez, l'ancien entraîneur du Real Madrid, a créé une énorme surprise en révélant la véritable raison du limogeage de Xabi Alonso de la tête du Real Madrid, affirmant que l'affaire n'a rien à voir avec le football.

Les déclarations retentissantes de Benítez sont survenues de manière inattendue avant le match entre Fulham et Chelsea. Bien que tous les regards fussent tournés vers la rencontre, l'entraîneur espagnol chevronné s'est arrêté sur l'expérience de son compatriote à Bernabéu, livrant un témoignage de l'intérieur fort de sa longue expérience au sein du club.

Benítez a déclaré dans son entretien avec la British Broadcasting Corporation « BBC », propos rapportés par « Mundo Deportivo » : « Il a réalisé une performance remarquable avec le Bayer Leverkusen, c'est pourquoi il a rejoint le Real Madrid. Il y avait des similitudes entre nous ; il aime le travail, l'organisation et discuter avec les joueurs de ce qu'ils souhaitent accomplir. Mais le Real Madrid est entouré de nombreuses politiques, et c'est peut-être ce qui a compliqué les choses. »

Une seule déclaration de Benítez a suffi à rouvrir le dossier du limogeage de Xabi Alonso, car l'homme qui a gravi les échelons de l'académie de jeunes du Real Madrid, a entraîné l'équipe de la Castilla et a dirigé l'équipe première lors de 18 matchs au début de la saison 2015-2016, sait très bien que travailler à Bernabéu ne se limite pas aux schémas tactiques.

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Grâce à sa riche carrière en Angleterre, et plus précisément à Liverpool où il a remporté la Ligue des champions et écrit les plus belles pages de sa gloire, Benítez jouit d'un poids qui donne une grande importance à son avis. Par cette déclaration, il confirme ce que beaucoup répètent en coulisses : qu'au Real Madrid, la politique peut faire tomber les meilleurs entraîneurs, même s'ils s'appellent Xabi Alonso.