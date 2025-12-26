Bénin - Botswana : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 a abordé sa deuxième journée, ce vendredi. Un deuxième épisode qui s’annonce d’ores et déjà décisif et qui peut sceller le sort de plusieurs équipes. C’est le cas notamment du Bénin, défait lors de la première journée par la RD Congo, qui est condamné à la victoire face au Botswana pour entrevoir une qualification au prochain tour. Idem pour les Zèbres qui jouent également leur survie contre les Guépards, ce samedi.

Le Bénin face à un enjeu majeur

Six ans après sa dernière CAN, le Bénin est arrivé au Maroc cette année avec beaucoup de détermination. Les Guépards, qui n’ont jamais remporté un match en phase finale de CAN, avaient pour objectifs de vaincre le signe indien et par conséquent, se qualifier au prochain tour. Mais les hommes de Gernot Rohr ont raté leur entrée en lice dans le tournoi en s’inclinant face à la République Démocratique du Congo lors de la première journée (1-0). Une défaite qui condamne le Bénin à la victoire face au Botswana ce samedi afin s’offrir des chances de qualification dans un groupe D dominé par la RDC (2e, 3 pts) et le Sénégal (1er, 3 pts) au terme de la première journée. « On compte aborder ce match avec beaucoup de détermination. L’objectif est de gagner », a déclaré Gernot Rohr en conférence de presse, vendredi.

Fort de ses cinq participations à la Coupe d’Afrique des Nations, les Bénin (3e, 0 pt) est logiquement favori face aux Zèbres qui ne sont qu’à leur deuxième participation cette année. Toutefois, les Guépards, quart de finaliste lors de leur dernière campagne en 2019, refusent de minimiser le Botswana contre qui ils s’attendent à une rencontre très disputée. « Nous savons que le Botswana est une bonne équipe, avec beaucoup de qualités physiques. C’est une formation qui court énormément et qui presse bien. Nous ne sous-estimons pas cet adversaire. Nous nous attendons à un match très difficile », a expliqué le sélectionneur du Bénin face aux médias. Ce qui n’enlève quand même rien à la pression sur les épaules de Gernot Rohr et ses hommes pour qui les trois points sont obligatoires face aux Zèbres aux yeux des supporters béninois.

Un Botswana en manque de repères et de confiance

De son côté, le Botswana (4e, 0 pt) a sans doute été l’équipe la plus en difficulté lors de la première journée. Logiquement dominés par le Sénégal (3-0), les Zèbres avaient déjà montré des signes de fébrilité quelques jours plus tôt lors d’un match amical perdu face à la Tunisie (2-1). Leur parcours lors des éliminatoires de la Coupe du monde n’a guère été plus rassurant, avec seulement dix points glanés et une cinquième place finale dans leur groupe, très loin des positions qualificatives.

Toutes compétitions confondues, le constat est sévère. Le Botswana traverse une spirale négative, avec six rencontres consécutives sans la moindre victoire, dont cinq défaites, illustrant un manque criant de confiance avant ce nouveau rendez-vous décisif. Mais les Zèbres s’attendent à une finale contre le Bénin et comptent mettre toutes les chances de leur côté pour une qualification en huitième de finale.

Sur quelle chaine suivre le match Bénin - Botswana

La rencontre entre le Bénin et le Botswana sera à suivre ce samedi 27 décembre 2025 à partir de 13h 30 sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming). Au Bénin, il sera en direct sur Bénin TV et sur Canal+ CAN, deux chaînes que vous pouvez retrouver également sur l’application, My Canal.

Horaire et lieu du match Bénin - Botswana

Africa Cup of Nations - CAN - Grp. D Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium

Le match entre le Bénin et le Botswana se tient ce samedi 27 décembre à partir de 13h30, heure française, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Bénin

Privé de Cédric (32 sélections) et Andréas Hountondji (19 capes, 3 buts) ainsi que de Felipe Santos pour cette CAN, Gernot Rohr retrouve plusieurs cadres pour le choc face au Botswana. Suspendus lors de la première journée, Marcel Dandjinou, Mohamed Tijani, Junior Olaitan et le capitaine Steve Mounié font leur retour dans le groupe et prétendent même à des titularisations. Titulaire dans les cages face à la RDC, le vétéran Saturnin Allagbé (45 sélections) devrait donc laisser sa place au numéro 1, Dandjinou.

Le retour de Tijani en défense aux côtés d’Oliver Verdon devrait décaler Yohan Roche, fautif sur le but congolais, à gauche pendant que Tamimou Ouorou enchainerait à droite. Dans l’entrejeu, Gernot Rohr devrait reconduire le trio Imourane Hassane - Sessi d’Almeida - Dodo Dokou. En attaque où le capitaine Steve Mounié (22 buts en 66 capes) retrouvera la pointe, le technicien français devrait préférer Junior Olaitan à Jodel Dossou à gauche et reconduire Rodolfo Aloko à droite.

Infos sur l'équipe de Botswana

En face, la sélection du Botswana présente un effectif moins fourni en joueurs évoluant à l’étranger, la majorité étant issue du championnat local. Face au Sénégal, le gardien Phoko (35 sélections) s’est toutefois distingué en repoussant de nombreuses tentatives adverses. Le capitaine Ditlhokwe (39 sélections) incarne l’expérience défensive de cette équipe, aux côtés du milieu Mohutsiwa, d’Orebonye (57 sélections, 6 buts) et de l’attaquant Seakanyeng (70 sélections, 10 buts), actuellement au MAS de Fès. À noter enfin que Morena Ramoreboli a fait le choix de se passer du latéral Mangolo et de l’ailier Setsile, pourtant régulièrement sollicités lors des dernières sorties.

