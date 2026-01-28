Benfica - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un retour sur une terre sacrée pour le peuple merengue. Ce mercredi soir, le Real Madrid retrouve l'Estádio da Luz de Lisbonne, théâtre mythique de la "Décima" conquise en 2014, pour un match couperet. Troisièmes au classement, les Madrilènes ont leur destin en main : une victoire assure la qualification directe pour les huitièmes de finale et, surtout, offre un mois de répit en évitant les barrages de février. Álvaro Arbeloa, qui a ramené le calme après la tempête en enchaînant trois victoires probantes (dont le 6-1 contre Monaco), veut profiter de ce "scénario idyllique" pour asseoir définitivement son autorité et valider le redressement spectaculaire de son équipe.

Arbeloa face à Mourinho : l'élève défie le maître

L'attraction de la soirée réside aussi sur les bancs de touche, avec les retrouvailles savoureuses entre José Mourinho et son ancien soldat, Álvaro Arbeloa. Si le "Special One" avait lancé une pique sur les entraîneurs inexpérimentés, il a depuis adouci son discours, qualifiant Arbeloa de "l'un des nôtres". Mais sur le terrain, pas de cadeau : Mourinho, dont l'équipe est au bord du gouffre (29e, obligation de gagner et d'espérer un miracle), compte bien jouer un mauvais tour à son ancien club pour sauver sa saison européenne. Le duel tactique promet d'être intense entre un Benfica qui doit se livrer et un Real redoutable en transition.

Getty Images

Mbappé en chasseur de records, la défense en chantier

Pour forcer le verrou lisboète, le Real pourra compter sur un Kylian Mbappé en état de grâce. Auteur d'un doublé contre Monaco, le Français a égalé le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une phase de groupe (11 réalisations) et vise désormais à le dépasser. Cependant, l'inquiétude persiste en défense : avec les forfaits de Rüdiger, Alaba et Militão, l'arrière-garde madrilène reste bricolée, obligeant des joueurs comme Tchouameni ou les jeunes à compenser. Face à un buteur comme Pavlidis, qui a tiré 34 fois dans la surface adverse sans marquer face à la Juve mais qui reste une menace constante, cette fragilité pourrait être ciblée.

Un match pour s'acheter la paix

Au-delà des retrouvailles et des records, l'enjeu est vital : s'acheter la paix. Une qualification directe validerait les débuts d'Arbeloa et permettrait au club de se concentrer sur la Liga, où il est revenu à un point du leader. Un faux pas, synonyme de barrages, replongerait la Maison Blanche dans le doute et surchargerait un calendrier déjà démentiel. Dans un stade où le Real est invaincu lors de ses dix derniers matchs face aux clubs portugais, les Madrilènes n'ont qu'un objectif : prolonger la fête et confirmer que la crise de janvier n'est plus qu'un mauvais souvenir.

Sur quelle chaine suivre le match Benfica vs Real Madrid online - TV channels & live streams

La rencontre entre Benfica et le Real Madrid sera à suivre ce mercredi 21 janvier 2026 à partir de 21h sur Canal+ Live 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Benfica - Real Madrid

Ligue des Champions - Ligue des Champions Estadio da Luz

Le match entre Benfica et le Real Madrid se tient ce mercredi 28 janvier à partir de 21h00, heure française, a l'Estadio de la Luz de Lisbonne.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Benfica

Côté Benfica, l’infirmerie reste bien fournie à l’approche de la réception du Real Madrid. Alexander Bah (genou), Samuel Soares (muscle), Dodi Lukebakio (cheville) et Henrique Araújo (muscle) sont toujours indisponibles, tandis que Richard Ríos devrait manquer un quatrième match consécutif en raison d’un problème physique persistant.

Arrivé cet hiver, Sidny Lopes Cabral a marqué lors du succès en championnat contre Estrela, mais le Portugais n’est pas qualifié pour disputer cette rencontre européenne. Même situation pour Rafa Silva, pourtant entré en jeu lors de ce match et auteur de ses débuts sous ses nouvelles couleurs, mais également inéligible en Ligue des champions.

La soirée aura en revanche une saveur particulière pour Nicolás Otamendi. Le défenseur argentin s’apprête à atteindre la barre symbolique des 100 matches disputés en Ligue des champions, devenant seulement le troisième joueur de son pays à y parvenir après Lionel Messi et Ángel Di María.

Sur le plan offensif, Benfica pourra compter sur Vangelis Pavlidis, auteur d’un doublé le week-end dernier, mettant fin à une série de trois rencontres sans but. L’attaquant grec tentera de surfer sur cette dynamique face à un adversaire de très haut niveau.

Infos sur l'équipe du Real Madrid

En pleine confiance, le Real Madrid se présente à Lisbonne porté par un Kylian Mbappé en grande forme. L’attaquant français a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses trois derniers matches, portant son total à cinq buts sur cette courte séquence, et s’impose comme l’atout offensif majeur des Merengues à l’approche de ce choc européen.

En revanche, Carlo Ancelotti devra encore composer avec plusieurs absences notables. Trent Alexander-Arnold (cuisse), Éder Militão (ischio-jambiers), Ferland Mendy (ischio-jambiers) et Antonio Rüdiger (genou) sont tous forfaits. Bonne nouvelle en revanche au milieu : Aurélien Tchouaméni effectue son retour dans le groupe après avoir purgé sa suspension en Liga. À noter également la situation particulière d’Álvaro Carreras, qui s’apprête à défier son ancien club, Benfica, quelques mois après son arrivée à Madrid.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

BEN Dernier match RMA 1 0 Nul 0 Benfica 5 - 2 Real Madrid 5 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Classement