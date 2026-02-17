Benfica : Mourinho redoute Vinicius

Les Merengues avaient été souvent mis en difficulté lors de leur première confrontation, mais Mourinho a préparé les Aigles à un match plus difficile mardi soir.

Après leur victoire face au Real Madrid lors du dernier match de la phase de groupes, Mourinho a réaffirmé que les Merengues figuraient parmi les favoris pour remporter la compétition. Il a réitéré cette position avant leur rencontre retour.

« Le Real Madrid que j'attends demain est celui qui est le principal prétendant à la victoire en Ligue des Champions. Évidemment, je m'attends à un adversaire similaire à celui que nous avons affronté après Lisbonne, où l'entraîneur a su tirer des leçons de cette situation, modifier la structure de l'équipe et passer d'une situation difficile, d'une défaite inattendue et retentissante, à trois victoires consécutives en championnat », a-t-il déclaré au Diario AS.

Il s'agissait du troisième match d'Arbeloa à la tête de l'équipe lors de leur première rencontre, et il n'était en poste que depuis huit jours. Après un mois, Mourinho a expliqué que l'on commençait à observer des changements au sein de l'équipe du Real Madrid.

« Le match de demain sera différent de celui de championnat. J'ai analysé le dernier match, mais je l'ai mis de côté, car ces derniers temps, le Real Madrid joue tactiquement différemment. Je ne veux pas que mon équipe joue comme le Real Madrid le souhaite. Nous devons jouer comme je le souhaite. »

L'une des principales missions d'Arbeloa a été de remettre Vinicius Junior sur le devant de la scène, et ce dernier a marqué lors de ses deux derniers matchs de championnat après trois mois de disette. Mourinho a déclaré que ses défenseurs seraient motivés pour le contrer.

« Il ne faut pas être pessimiste. Nous avons deux options. Nous devons travailler en équipe pour les arrêter. Les joueurs qui reviennent de blessure ne bénéficient pas de temps de jeu, et il aurait été préférable qu'ils jouent ce week-end. Jouer contre le Real Madrid est une motivation suffisante. »

L'équipe d'Arbeloa a indéniablement travaillé un pressing plus sélectif sous sa direction, mais il a également demandé à ses défenseurs de jouer plus excentrés et à ses attaquants de rester plus haut sur le terrain. L'ancien défenseur de Liverpool semble privilégier un jeu plus rapide et s'assurer avant tout que ses attaquants aient la liberté de mouvement et l'espace nécessaires pour s'exprimer, même si l'équipe a également affiché une meilleure organisation défensive.