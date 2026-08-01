Benfica fixe sa condition pour vendre Pavlidis au Barça

Benfica a fixé son unique condition pour se séparer de son attaquant grec Vangelis Pavlidis en faveur du Barça, qui poursuit ses démarches pour boucler la signature d'un avant-centre durant le dernier mois du marché des transferts estival.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Benfica a posé comme condition la réception d'une offre impossible à refuser pour accepter de vendre Pavlidis, alors que le club catalan cherche une alternative à son choix préféré, Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, après que les Colchoneros ont adopté une posture offensive contre le Barça en déposant une plainte officielle auprès de la FIFA pour harcèlement. Plusieurs noms sont ainsi apparus comme solutions de rechange, dont celui de Pavlidis, âgé de 27 ans.

Le journal a précisé que l'idée de vendre Pavlidis est en premier lieu jugée peu probable par la direction de Benfica, une position qui ne changera que si cette offre irrésistible venait à se présenter. Les informations indiquent par ailleurs que, jusqu'à la fin du mois de juillet dernier, la direction du club le plus titré du Portugal n'avait reçu aucune offre officielle pour le buteur de l'équipe.

Le journal portugais « A Bola », proche des coulisses de Benfica, a rapporté que Pavlidis est parti en vacances en proie à une grande inquiétude et à une profonde frustration, nourrissant des doutes quant aux plans du club. Il pensait en effet que la direction souhaitait le vendre pour compenser les pertes financières engendrées par l'échec de l'équipe à se qualifier pour la Ligue des champions, d'autant plus qu'il avait traversé une disette offensive au cours de laquelle il ne s'est contenté d'inscrire que trois buts entre les mois de février et mai.

Les derniers jours ont connu un revirement radical dans le parcours de l'attaquant grec, qui a réussi à marquer quatre buts lors des tours préliminaires de la Ligue Europa.

Ces mêmes informations ont révélé que la Juventus s'était renseignée durant la période des transferts sur la possibilité de recruter Pavlidis, mais que l'exigence de la direction du club portugais, réclamant une somme de 40 millions d'euros, a conduit le club italien à renoncer à conclure l'opération.