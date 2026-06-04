Benfica dévoile le montant astronomique que le Real Madrid a versé pour s'offrir José Mourinho

Le Benfica a publié un communiqué officiel concernant le départ imminent de l’entraîneur José Mourinho vers le Real Madrid. Le club y dévoile le montant colossal perçu pour le transfert du technicien portugais.

L’arrivée de l’entraîneur sur le banc merengue était pressentie depuis plusieurs semaines ; le deal est désormais bouclé, même si l’officialisation attendra vraisemblablement l’issue de l’élection présidentielle du club madrilène.

En attendant, « The Special One » impose déjà sa patte sur le club : il a validé l’arrivée de Denzel Dumfries et souhaite également recruter Ibrahima Konaté et Riccardo Calafiori.

En contrepartie, un grand ménage est prévu dans l’effectif : Raúl Asencio, Rodrygo, Fran García, Franco Mastantuono et Dani Ceballos, suivi par l’Ajax, doivent trouver un nouveau club, tandis que Eduardo Camavinga serait également poussé vers la sortie.

Conscient que le départ de l’entraîneur de Lisbonne est désormais inéluctable, le club a donc publié un communiqué inattendu dévoilant, centime près, le montant de la clause libératoire.

« Benfica annonce que Florentino Pérez, candidat à la prochaine élection présidentielle du Real Madrid, a l’intention de nommer José Mourinho entraîneur s’il est élu. Les élections sont prévues le 7 juin 2026. »

« Si Pérez l’emportait, le Real Madrid activerait, selon certaines sources, la clause libératoire de Mourinho », poursuit Benfica dans son communiqué. « Celle-ci s’élève à 15 millions d’euros, montant fixé dans son contrat actuel. »