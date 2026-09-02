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Benatia accompagne Regragui dans une nouvelle aventure

W. Regragui
M. Benatia
Maroc

Mehdi Benatia, légende de la sélection marocaine, accompagne son compatriote Walid Regragui, ancien entraîneur du Maroc, dans une nouvelle expérience.

Le journal « L'Équipe » a rapporté que Walid Regragui a récemment rejoint la chaîne CANAL+ en tant que consultant.

Regragui aura pour mission d'intervenir dans les émissions d'analyse de la chaîne française, lors des soirées européennes et des matches de Premier League.

La chaîne française a annoncé l'arrivée de Regragui lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du lancement de sa nouvelle saison, laquelle s'est tenue dans le nouveau studio portant le nom de Michel Platini.

Dans le même temps, le compte de la chaîne, sur le site X, a salué la venue de Mehdi Benatia en tant que consultant.

Le compte de CANAL+ a écrit : « Mehdi Benatia rejoint l'équipe de CANAL+ en tant que consultant ».

L'ancienne internationale et milieu de terrain Inès Jaurena, âgée de 35 ans, a elle aussi rejoint le groupe des consultants.

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