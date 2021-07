Ben Yedder étale ses objectifs pour la nouvelle saison

Wissam Ben Yedder voit grand pour la prochaine campagne. Il espère qu’elle sera encore plus accomplie que la précédente.

L’AS Monaco a terminé 3e du dernier exercice de la Ligue 1 et Wissam Ben Yedder a été l’un des grands artisans de ce brillant exercice. Avec 20 buts inscrits, et même s’il n’a pas toujours évolué comme titulaire, l’international tricolore a été pour beaucoup dans la qualification acquise pour la Ligue des Champions.

« Monaco n’a peur de personne »

L’ancien toulousain a été content du travail qui a été fait, mais avec ses coéquipiers il ne compte pas s’arrêter là. L’objectif est de continuer sur la même lancée cette saison : « La prochaine étape, c'est de faire mieux, a-t-il déclaré à L’Equipe Magazine. C'est une nouvelle saison et l'idée est simple : faire mieux que la troisième place. Et progresser dans le jeu, dans la gestion des événements. En termes de niveau, on n'est pas si loin. On a dégagé une force collective. Quand on regarde les résultats face à nos adversaires directs la saison passée, on a grappillé des points face au PSG ou Lille. On n'a pas peur. »

Monaco veut concurrencer Paris pour le titre de champion, et le mercato impressionnant effectué par le club de la capitale n’est pas de nature à intimider cette formation. Au contraire, c’est une motivation supplémentaire pour essayer de se surpasser. « On connaît la qualité du PSG. On ne découvre pas celle d'un Ramos ou d'un (Achraf) Hakimi aujourd'hui... Oui, ils auront un groupe renforcé, oui, ils voudront tout gagner. Mais je n'ai pas l'habitude de nous comparer. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir qu'on s'améliore et qu'on soit prêts rapidement. »

Enfin, WBA a aussi évoqué ses aspirations à titre personnel. Sa course pour le titre du meilleur buteur avec Kylian Mbappé avait été très disputée la dernière fois et il compte bien remettre cela en 2021/2022. « J'ai toujours pensé de la même manière : progresser d'année en année. Je ne veux pas me comparer ou me focaliser sur les performances des autres. On sort d'une saison aboutie, on finit troisièmes et je mets 20 buts, mon meilleur total sur une saison en Championnat. L'idée sera de continuer, d'en mettre un peu plus. Chaque année. J'ai toujours pensé que je pouvais faire mieux, c'est ça qui m'aide à franchir les étapes », a conclu Ben Yedder.