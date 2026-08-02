Al Ahly semble se diriger vers l'une des étapes les plus marquantes de la restructuration de son effectif au cours de l'actuel mercato estival, après que le milieu de terrain tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane s'est rapproché de la fin de son aventure avec le club cairote pour rejoindre le championnat qatari. Dans le même temps, ce départ pourrait offrir une nouvelle opportunité à plusieurs joueurs dont l'avenir était incertain, au premier rang desquels Mohamed Magdy « Afsha » et Omar El-Saï.

Selon des informations exclusives publiées par le site « Africa Foot », Al Ahly est parvenu à un accord définitif avec Al Shamal portant sur le transfert définitif de Ben Romdhane au cours de l'actuel mercato estival.

Une source responsable au sein d'Al Ahly a confirmé à « Africa Foot » que l'affaire est désormais bouclée, après que les deux parties se sont entendues sur tous les détails relatifs au transfert de l'international tunisien âgé de 25 ans.

Selon la même source, le club d'Al Shamal versera la somme de 1,7 million de dollars pour l'achat du contrat de Mohamed Ali Ben Romdhane, mettant ainsi fin à l'expérience du joueur avec Al Ahly après une seule saison passée au sein de l'équipe.

Al Ahly avait recruté Mohamed Ali Ben Romdhane à l'été 2025 en provenance du club hongrois du Ferencváros, afin de renforcer son entrejeu avant la participation de l'équipe à la Coupe du monde des clubs qui s'est tenue aux États-Unis.

Au cours de son unique saison avec Al Ahly, Ben Romdhane a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivrant 6 passes décisives, et a contribué au sacre de l'équipe en championnat d'Égypte de première division, en plus de ses participations continentales.

Une concurrence qatarie et libyenne sur le dossier

Ben Romdhane est issu de l'académie de l'Espérance de Tunis, avant de s'imposer comme l'un des milieux de terrain les plus en vue du championnat tunisien, puis de rejoindre le Ferencváros hongrois, où il a poursuivi sur sa lancée sur les plans national et européen, tout en conservant sa place dans le onze de départ de la sélection tunisienne.

Al Shamal estime avoir réussi à recruter un joueur doté d'une grande expérience et de qualités techniques remarquables, capable de renforcer l'entrejeu de l'équipe la saison prochaine.

Le rapport souligne qu'Al Shamal n'était pas le seul intéressé par le recrutement de Ben Romdhane, puisque le club qatari d'Al Qatar ainsi qu'un club du championnat libyen étaient entrés en négociations avec le joueur ces derniers jours, mais Al Shamal a réussi à conclure l'affaire au terme de négociations intenses.

Le départ de Ben Romdhane offre une bouffée d'oxygène à Afsha

À l'inverse, le départ de Mohamed Ali Ben Romdhane pourrait avoir des répercussions positives sur l'avenir de Mohamed Magdy « Afsha » au sein d'Al Ahly.

D'autres rapports ont indiqué que la direction d'Al Ahly a informé Afsha de son maintien dans l'équipe la saison prochaine, après que le directeur technique Hossam El Badry Hussein Amouta a tenu à conserver le joueur dans les rangs de l'équipe.

Les indices laissent par ailleurs penser qu'Afsha figurera dans la délégation d'Al Ahly qui se rendra en Espagne pour disputer le stage de préparation, ce qui renforce ses chances de rester, d'autant plus que le départ de Ben Romdhane se rapproche.

El-Saï attend la décision finale

Quant à Omar El-Saï, sa situation reste en suspens dans l'attente de la décision finale du directeur technique Hussein Amouta. L'entraîneur a demandé un délai supplémentaire avant de trancher sur le cas du joueur, sa décision devant être annoncée dans les heures à venir.

El-Saï fait partie des joueurs dont l'avenir suscite le plus de débats au sein d'Al Ahly, après avoir reçu une offre solide du club égyptien d'Al Masry de Port-Saïd en vue d'un recrutement définitif, tandis que la direction d'Al Ahly étudie également l'option d'un prêt.

Malgré l'existence de plusieurs scénarios pour l'avenir du joueur, le départ de Ben Romdhane pourrait offrir à El-Saï une nouvelle chance de rester dans les rangs d'Al Ahly, alors que l'équipe a besoin d'éléments supplémentaires au milieu de terrain, la décision finale restant entre les mains d'Amouta dans les heures à venir.