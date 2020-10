Belmadi et le niveau "supérieur" de l'Algérie

Les Fennecs ont amélioré leur série d’invincibilité qui atteint désormais 20 rencontres après leur nul face au Mexique. Belmadi est aux anges.

Suite à son succès face au en Autriche (1-0), l’ a fait match nul avec le (2-2), mardi aux , tout en évoluant avec un joueur en moins depuis la 56eme minute suite à l’expulsion d’Adlene Guedioura.

Le sélectionneur des Fennecs a forcément apprécié. "Je suis très satisfait du résultat qu’on a fait, on a eu quelques difficultés à cause de l’expulsion (de Guedioura) et le fait d’avoir été réduits à dix pour plus de 40 minutes mais malgré cela, on a mené jusqu’aux dernières minutes, on a joué face à une équipe de niveau mondial, qui a de très bonnes individualités. Je suis certain que si on n’avait pas terminé le match à dix, on aurait pu voir un autre résultat. On savait que le match aura beaucoup d’intensité, c’est une bonne équipe qui fait un bon pressing haut sur le porteur du ballon et qui a beaucoup d’automatismes, une équipe qui va vers l’avant", a indiqué Belmadi.

"J’aurais aimé gagner contre le Mexique. C’est une belle performance, d’ensemble. Je suis satisfait du stage, les joueurs étaient à l’écoute des choses qu’on a proposées, ils ont envie d’aller jouer la et de faire un beau parcours, c’est notre but. Maintenant on va travailler encore plus pour atteindre nos objectifs. Je pense qu’on commence à atteindre un niveau supérieur, on fait partie des grandes équipes et jouer face à l’Algérie ne sera pas facile", a encore confié le coach algérien en conférence de presse.