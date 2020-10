Mercato - Le Bayern Munich compte sur Kingsley Coman

Annoncé dans le viseur de Manchester United, l’ailier français n’a jamais été un candidat à un départ pour le directeur sportif bavarois.

Dans les dernières heures du mercato, a jeté son dévolu sur Edinson Cavani mais l’Uruguayen n’était pas vraiment la priorité. Tout au long de l’été, les Red Devils n’ont cessé de multiplier les pistes afin de se renforcer offensivement. Jadon Sancho a longtemps été la recrue n°1 souhaitée par Ole Gunnar Solskjaer mais le s’est montré intransigeant sur le dossier.

Face au refus des Allemands, Manchester United s’est alors tourné vers Ousmane Dembélé. A la recherche de liquidité, le n’aurait pas été contre se séparer de l’un de ses flops mais les discussions n’ont pas abouti et le champion du monde français est resté en Catalogne.

Un autre Bleu a aussi été annoncé sur les tablettes des Mancuniens : il s’agit de Kingsley Coman.

Interrogé sur ces rumeurs de départ, Hasan Salihamidzic a été clair sur le sujet. Après les départ d’Ivan Perisic et de Philippe Coutinho du , hors de question de laisser partir l’ancien Turinois.

"Il n'y avait rien, et nous ne l'aurions pas non plus examiné si cela avait été le cas. Son but en finale de la devrait expliquer suffisamment pourquoi nous comptons sur lui sans réserve" , a déclaré le directeur sportif bavarois à Sport Bild.

Malgré des blessures récurrentes, l’international français peut être tranquille. Son avenir est bel et bien du côté de l’Allianz Arena.