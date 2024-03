Bellingham touché par les supporters du Real

La superstar du Real Madrid, Jude Bellingham, a remercié les fans de Los Blancos pour leur soutien alors que le milieu de terrain purge sa suspension

Le milieu de terrain anglais a été suspendu après avoir utilisé un langage abusif envers l'arbitre Jesus Gil Manzano dans des circonstances très controversées contre Valence. Cette suspension signifie qu'il a dû assister à la déroute 4-0 du Celta Vigo par le Real Madrid depuis les tribunes du Santiago Bernabéu. Pendant le match, les supporters ont déployé et brandi une banderole en soutien au joueur de 20 ans. On pouvait y lire "Hey Jude ! Le Madridismo est avec toi". Bellingham a répondu sur les médias sociaux avec le message suivant : "Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Merci pour l'amour, Madridistas".

Depuis son transfert sensationnel du Borussia Dortmund vers la capitale espagnole, le milieu de terrain anglais a enflammé le championnat, dont il est actuellement le meilleur buteur avec 16 réalisations en 22 matches. Son rendement s'est considérablement ralenti au cours du dernier mois, mais il reste un joueur clé dans le dispositif de Carlo Ancelotti.

Le Real en grande forme

Le Real Madrid est actuellement en tête du championnat et semble être l'équipe la plus susceptible de remporter le trophée cette saison. Il a accumulé 69 points en 28 matches et compte sept points d'avance sur Gérone, deuxième, et huit sur Barcelone, troisième. Ils n'ont perdu qu'un seul match en championnat jusqu'à présent, contre leurs rivaux de l'Atlético de Madrid.

L'ancien milieu de terrain de Birmingham City manquera un autre match de championnat lorsque le Real Madrid affrontera Osasuna le 16 mars. Il sera disponible pour le match contre l'Athletic Club le 31 mars.