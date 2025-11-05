Bellingham surpasse Mbappé, c'est officiel

À seulement 22 ans et 128 jours, l'ancien prodige de Birmingham City a pulvérisé le record d'Iker Casillas, légende du club, en devenant le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 50 apparitions dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Un exploit remarquable pour celui qui règne sur le milieu de terrain du Real Madrid comme un vétéran depuis son transfert onéreux en provenance du Borussia Dortmund il y a quelques années.

Des rues de Birmingham au trône du Bernabéu

Depuis son arrivée à Madrid à l'été 2023, Bellingham a non seulement répondu aux attentes immenses placées en lui, mais les a même dépassées. Il a marqué son arrivée en inscrivant des buts lors de ses quatre premiers matchs de Ligue des Champions avec les Merengues, s'imposant comme le cœur et l'âme d'une équipe qui allait remporter la Ligue des Champions sous la direction de Carlo Ancelotti. Cette série de buts en début de saison a fait de lui le quatrième joueur du Real Madrid au XXIe siècle à marquer lors de ses débuts en Liga et en Ligue des Champions, rejoignant ainsi des légendes comme Cristiano Ronaldo, Isco et Marco Asensio. Mais la série de performances exceptionnelles de Bellingham ne s'arrête pas là. Les données d'Opta montrent qu'il est le quatrième plus jeune capitaine de l'histoire de la Ligue des Champions, ayant mené le Borussia Dortmund contre Séville en 2022 à seulement 19 ans et 98 jours. Seuls Ruben Neves, Arthur Vermeeren et Matthijs de Ligt ont été capitaines à un âge plus jeune. De plus, son but victorieux à la 90e minute contre l'Union Berlin en septembre 2023 a fait de lui le plus jeune joueur à marquer un but dans les dernières minutes pour le Real Madrid en Ligue des Champions, et le plus jeune Anglais à réaliser cet exploit pour un club de la compétition.

La force de Bellingham réside dans sa polyvalence. Souvent salué pour sa domination au milieu de terrain et son efficacité redoutable, il se trouve toujours au bon endroit au bon moment. Déjà vainqueur de la Ligue des Champions, trophée soulevé dès sa première saison avec le Real Madrid en 2023-2024, le jeune prodige a soif de succès. Après s'être remis d'une blessure persistante à l'épaule qui l'a handicapé pendant une grande partie de la saison 2024-2025, Bellingham a retrouvé son efficacité redoutable. Il a marqué lors de trois matchs consécutifs, dont le but de la victoire lors du Clasico remporté 2-1 face à Barcelone.