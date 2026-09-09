Bellingham reconnaît les difficultés du Real : les grandes équipes trouvent des failles dans notre défense

L'Anglais Jude Bellingham a reconnu que son équipe, le Real Madrid, avait souffert face à l'Inter Milan, malgré la victoire (2-1) obtenue hier soir, mardi, lors de l'entrée en lice des deux équipes en Ligue des champions.

Bellingham a déclaré, après le match : « Nous avons souffert par moments face à une équipe très solide. Ils sont les champions d'Italie à juste titre, et il y a eu des instants où nous les avons fait souffrir, en particulier sur les contre-attaques, lorsque nous faisions bien circuler le ballon. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le site officiel du Real Madrid : « Quelque chose de semblable s'est produit face au Real Betis le week-end dernier, lorsque nous n'avons pas su exploiter nos occasions. »

Et de poursuivre : « Nous aurions pu conclure le match sur un score plus large. Nous avons eu des occasions, et j'en fais partie, mais en Ligue des champions, il y a forcément des moments difficiles. »

Il a continué : « Nous n'avons encaissé qu'un seul but, et les défenseurs ont été remarquables, mais les grandes équipes trouvent des failles dans notre défense. Courtois a été formidable. Tout n'est pas mauvais, mais il reste encore une marge de progression. Le plus important, ce sont les trois points. »

Il a ajouté : « Je pensais que j'allais marquer. La première fois, le gardien a surgi soudainement. Le ballon m'est parvenu et je me suis dit : "C'est un but." Mais il l'a écarté subitement. Et la deuxième fois, j'ai vu le ballon un peu tard, il y avait des joueurs au milieu, j'ai essayé de le contrôler et j'ai bien frappé. Mais une nouvelle fois, le gardien s'est interposé avec brio. »

Il a conclu ses propos : « C'est frustrant, car cela nous aurait facilité les choses si j'avais marqué, mais cela fait partie du jeu. Un autre jour, ces frappes finiront au fond des filets. »

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