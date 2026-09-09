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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Bellingham reconnaît les difficultés du Real : les grandes équipes trouvent des failles dans notre défense

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Ligue des Champions
J. Bellingham
Espagne
Italie
Angleterre

La star anglaise se lamente sur son occasion manquée

L'Anglais Jude Bellingham a reconnu que son équipe, le Real Madrid, avait souffert face à l'Inter Milan, malgré la victoire (2-1) obtenue hier soir, mardi, lors de l'entrée en lice des deux équipes en Ligue des champions.

Bellingham a déclaré, après le match : « Nous avons souffert par moments face à une équipe très solide. Ils sont les champions d'Italie à juste titre, et il y a eu des instants où nous les avons fait souffrir, en particulier sur les contre-attaques, lorsque nous faisions bien circuler le ballon. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le site officiel du Real Madrid : « Quelque chose de semblable s'est produit face au Real Betis le week-end dernier, lorsque nous n'avons pas su exploiter nos occasions. »

Et de poursuivre : « Nous aurions pu conclure le match sur un score plus large. Nous avons eu des occasions, et j'en fais partie, mais en Ligue des champions, il y a forcément des moments difficiles. »

Il a continué : « Nous n'avons encaissé qu'un seul but, et les défenseurs ont été remarquables, mais les grandes équipes trouvent des failles dans notre défense. Courtois a été formidable. Tout n'est pas mauvais, mais il reste encore une marge de progression. Le plus important, ce sont les trois points. »

Il a ajouté : « Je pensais que j'allais marquer. La première fois, le gardien a surgi soudainement. Le ballon m'est parvenu et je me suis dit : "C'est un but." Mais il l'a écarté subitement. Et la deuxième fois, j'ai vu le ballon un peu tard, il y avait des joueurs au milieu, j'ai essayé de le contrôler et j'ai bien frappé. Mais une nouvelle fois, le gardien s'est interposé avec brio. »

Il a conclu ses propos : « C'est frustrant, car cela nous aurait facilité les choses si j'avais marqué, mais cela fait partie du jeu. Un autre jour, ces frappes finiront au fond des filets. »

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