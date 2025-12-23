Bellingham privé de Mondial ? L'énorme scandale

Après une période des fêtes exceptionnelle avec Aston Villa, le milieu de terrain en pleine forme est pressenti pour s'imposer dans le onze de départ de Thomas Tuchel, mettant ainsi une forte pression sur des joueurs comme Jude Bellingham et Cole Palmer.

Heskey soutient Rogers pour la Coupe du Monde

L'ancien attaquant anglais et d'Aston Villa, Emile Heskey, a apporté son soutien à Rogers, insistant sur le fait que le milieu de terrain devrait être sérieusement considéré comme titulaire pour l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2026. Heskey estime que la forme récente de Rogers en Premier League l'a propulsé du statut d'option prometteuse au statut de candidat sérieux pour un rôle clé dans les plans de Tuchel.

Rogers a réalisé une période des fêtes exceptionnelle avec Aston Villa, livrant des performances décisives à un moment crucial de la saison. Son influence a été particulièrement visible lors de la victoire 2-1 d'Aston Villa face à Manchester United. Auteur d'un doublé, il s'est imposé comme le véritable moteur de l'équipe d'Unai Emery.

Alors que l'Angleterre se prépare pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord sous la houlette de Tuchel, la concurrence s'intensifie au poste de milieu offensif. Les propos de Heskey laissent entendre que des joueurs confirmés comme Bellingham et Palmer pourraient être mis sous pression si Rogers poursuit sa progression.

Dans une interview exclusive accordée à Dream Vegas, Heskey a clairement indiqué que Rogers n'est plus seulement une option en sortie de banc pour l'Angleterre. « Je suis convaincu qu'il aspire à une place de titulaire, et non plus à un simple joueur de rotation », a-t-il déclaré. « Il apporte énormément, avec ou sans ballon. »

Heskey a ensuite développé ce qui distingue Rogers de ses concurrents. « J'admire son enthousiasme sur le terrain. J'apprécie son placement », a-t-il expliqué. « Ses appels de balle intelligents créent des espaces pour ses coéquipiers. » Selon Heskey, cette intelligence de jeu sans ballon est un facteur clé qui explique pourquoi Rogers correspond aux exigences du football de compétition.

Abordant directement les perspectives de Rogers pour la Coupe du Monde, Heskey a ajouté : « Je trouve Morgan Rogers brillant. J'adore son style de jeu. J'adore son enthousiasme. J'adore le placement qu'il occupe. Ses appels de balle intelligents lui permettent de créer des espaces pour ses coéquipiers. Je suis convaincu qu'il aspire à une place de titulaire en équipe d'Angleterre, et pas seulement à un rôle de remplaçant. » Il a également évoqué la concurrence, en soulignant : « L'Angleterre compte toujours sur Cole Palmer, et tous ces joueurs capables d'évoluer à ce poste en numéro 10 ou en numéro 8. Mais Cole Palmer a peu joué cette saison, il doit donc retrouver du temps de jeu pour améliorer sa condition physique, surtout pour un sélectionneur qui privilégie le jeu agressif et l'intensité. »