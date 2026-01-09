Bellingham prêt à mourir pour Xabi Alonso

La star anglaise affirme que la situation actuelle du club n'est « pas catastrophique » et estime que les critiques extérieures ont été « exagérées » malgré les récents faux pas.

Bellingham souligne que les joueurs du Real Madrid « soutiennent leur entraîneur jusqu'au bout ».

Alonso, qui a pris les rênes de l'équipe au Santiago Bernabéu après le départ de Carlo Ancelotti cet été, est sous le feu des critiques depuis quelques semaines. Malgré un effectif comptant des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Bellingham lui-même, l'équipe traverse une période de méforme qui a permis à son rival, le FC Barcelone, de creuser l'écart en tête de la Liga. Des rumeurs circulent dans la capitale espagnole, évoquant des frictions entre l'entraîneur et certains joueurs clés, notamment concernant les choix tactiques et les remplacements.

Cependant, Bellingham a catégoriquement rejeté ces allégations, dressant le portrait d'un groupe uni qui croit pleinement aux méthodes d'Alonso.

« Quand les choses vont mal, on invente des problèmes », a déclaré Bellingham, en réponse à la frénésie médiatique. « Nous savons ce qui se passe réellement dans le vestiaire. Vu de l'extérieur, c'est perçu différemment. Nous soutenons tous l'entraîneur, il n'y a pas à débattre. »

Il a poursuivi en décrivant l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen comme une figure fédératrice en coulisses, loin de l'image clivante véhiculée par la presse.

« Il est très positif, il a une influence très positive et nous travaillons à nous améliorer », a ajouté Bellingham. « Nous sommes tous avec l'entraîneur jusqu'au bout. »

Le discours sur une « crise » au Real Madrid est souvent alimenté par un seul mauvais résultat, indépendamment du contexte. Bellingham a tenu à ramener la réalité dans le débat, citant le classement actuel du club comme preuve que la saison est loin d'être la catastrophe que certains décrivent. Tout en reconnaissant que l'équipe a connu des hauts et des bas cette saison, il a exhorté les supporters et les experts à se baser sur les faits avant de réclamer des sanctions.

« Il faut voir où nous en sommes : en demi-finale de Supercoupe, à quatre points du leader de la Liga et dans le top 8 de la Ligue des Champions », a affirmé Bellingham. « Ce n'est pas une catastrophe, à mon avis. Au Real Madrid, tout est amplifié quand les choses ne vont pas bien, mais nous voulons faire mieux. »