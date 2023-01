Bellingham poussé vers le Real Madrid

Jude Bellingham a été fortement lié au Real Madrid au cours de la première moitié de la saison

Florentino Perez ayant identifié le joueur du Borussia Dortmund comme l'avenir du milieu de terrain des Blancs.

Bellingham devrait quitter le club allemand cet été, et un certain nombre de clubs de Premier League seraient également intéressés par la signature de l'adolescent. Cependant, le Real Madrid est déterminé à obtenir son homme, et est prêt à entamer des négociations pour un transfert.

Il peut être surprenant qu'un ancien international anglais ait recommandé à Bellingham de rejoindre le Real Madrid plutôt qu'un club de Premier League, mais c'est bien le cas. Sol Campbell, qui a porté 73 fois le maillot des Three Lions, estime qu'un transfert vers Los Blancos serait logique pour le joueur de 19 ans, selon MD.

"Le Real Madrid est évidemment l'une des grandes équipes de l'histoire et si Bellingham continue dans la même direction, il serait parfait pour le Real Madrid car il est très jeune.

"Il va améliorer l'équipe, mais aussi le club peut le garder dans le futur. Le Real Madrid est un club qui sait quoi faire avec les jeunes joueurs, pour s'assurer qu'ils vont dans la bonne direction et continuent à être performants."

Bellingham est présenté comme un joueur qui ferait partie du milieu de terrain du Real Madrid pendant longtemps, et les commentaires de Campbell suggèrent que le club serait l'endroit idéal pour le joueur de Dortmund.