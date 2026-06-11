Mika Richards, ancien défenseur de Manchester City, recommande à Thomas Tuchel de titulariser Jude Bellingham, star du Real Madrid, lors de la Coupe du monde, estimant qu’il est « le meilleur joueur » des Three Lions.

Le milieu du Real Madrid est en concurrence avec Morgan Rogers (Aston Villa) pour une place de titulaire chez les Three Lions, déterminés à conquérir leur premier titre mondial depuis soixante ans.

Les Three Lions figurent dans le groupe 12, dont le coup d’envoi sera donné ce jeudi, aux côtés du Ghana, du Panama et de la Croatie.

Le milieu du Real Madrid a brillé lors de l’Euro 2024, notamment grâce à son ciseau retourné dans le temps additionnel contre la Slovaquie, sauvant l’équipe de Gareth Southgate d’une élimination prématurée.

Bellingham a brillé lors de ses deux premières saisons au Bernabéu après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, contribuant au doublé Liga-Ligue des champions sous les ordres de Carlo Ancelotti.

À 22 ans, il a toutefois connu un léger passage à vide la saison dernière, avec seulement six réalisations en Liga, son plus faible total depuis l’exercice 2021-2022.

Lors du dernier match amical face au Costa Rica, jeudi matin, il a toutefois retrouvé des couleurs, contribuant à la victoire 3-0 des Three Lions.

À l’inverse, Rodgers a connu une saison exceptionnelle avec Aston Villa, que l’Unai Emery a mené jusqu’à la Ligue des champions et à la victoire en Ligue Europa.

Le joueur de 23 ans s’est imposé comme un élément clé de la sélection de Tuchel pour la Coupe du monde aux États-Unis, et il figure sur les tablettes estivales des géants de la Premier League Arsenal, Manchester United et Chelsea.

La légende anglaise Alan Shearer a déclaré qu’il choisirait Rogers plutôt que Bellingham s’il était à la place de Tuchel, mais l’ancien défenseur des Three Lions Richards s’y oppose fermement.

« Je choisirais Morgan Rogers », a déclaré Shearer à Metro. « Nous partons pour la Coupe du monde et nous sommes tous très optimistes quant à la façon dont les choses vont se passer. »

Il a ajouté : « Nous sommes satisfaits des récentes performances de l’équipe d’Angleterre, et Morgan Rogers y a joué un rôle majeur. C’est pourquoi je pense que le sélectionneur le choisira, et je serais très heureux si c’était sa décision. »

En réponse, Richards a rappelé : « Dans les moments décisifs, c’est Jude Bellingham qui a sorti l’Angleterre du pétrin quand l’équipe était menée au score lors d’autres tournois. »

Il a ajouté : « Il a la personnalité qu’il faut pour briller dans les grands moments. Je comprends l’argument en faveur de Morgan Rogers et je peux imaginer les deux joueurs ensemble à certains moments. »

Mika a ajouté : « Ce qui m’énerve, c’est que nous avons une véritable star en la personne de Jude Bellingham… Il ne devrait même pas y avoir de débat. C’est notre meilleur joueur et il doit être titulaire. Il a déjà brillé au plus haut niveau, donc il doit jouer d’entrée. »

L’ancien attaquant anglais Gary Lineker a tranché : « Je rejoins l’avis de Mika sur ce point. »

Il conclut : « Je considère Jude comme une véritable star, et pour remporter la Coupe du monde, il faut un joueur capable de faire la différence. »