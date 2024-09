Bellingham nouveau crush de Kim Kardashian

Voici la dernière rumeur de Jude Bellingham avec Kim Kardashian. Serait-ce une nouvelle histoire d'amour qui se prépare ?

La mondaine et femme d'affaires Kim Kardashian a récemment signé avec la star du Real Madrid Jude Bellingham comme nouveau visage masculin de sa marque de sous-vêtements SKIMS. Au départ, l'entreprise ne faisait pas vraiment la promotion des vêtements pour hommes avec un visage connu et Kim elle-même était le visage de tous les sous-vêtements pour femmes. Mais Jude a conclu un accord lucratif et Kim Kardashian est devenue son sponsor. Bellingham a déjà posé pour une séance photo et a lancé sa première campagne en juin, juste avant l'Euro 2024. Depuis le début de la saison, Kim Kardashian est restée en contact avec son atout et a également emmené son fils Saint à plusieurs matchs du Real Madrid. Mais quelque chose d'autre semble se passer qui pourrait impliquer une romance potentielle.

Selon le magazine people et potins Life & Style, ils auraient parlé avec un initié proche de l'une des deux parties impliquées. Le fait que Kim ait embauché Jude Bellingham place le joueur du Real Madrid dans une position très délicate car il est très reconnaissant envers Kim Kardashian qui l'a aidé à démarrer sa carrière dans la mode. Les fans du Real Madrid craignent que le fait de se concentrer trop sur la mode et non sur son jeu ne l'affecte au sein du club. Gardez à l'esprit que nous parlons du club de football le plus performant mais aussi le plus exigeant du monde. Cette source a dit des choses intéressantes qui doivent être prises avec des pincettes. Elle a affirmé que rien ne semble pouvoir se mettre en travers du chemin de Kim.

La source a déclaré : « Kim est tellement ravie d'avoir Jude à bord et se vante de lui auprès de tout le monde, envoyant des photos sexy de lui à ses amis et sœurs et disant que l'avoir comme visage de sa marque va faire passer la marque au niveau supérieur. Elle regarde ses vidéos en boucle et a pris un gros jet pour l'Espagne pour le voir jouer la semaine dernière. La saison ne fait que commencer et elle prévoit de se présenter à de nombreux matchs, avec son fils Saint comme excuse parfaite puisqu'il adore le football. Plus Kim rencontre Jude, plus elle l'aime et plus elle craque pour lui, même si c'est une situation assez improbable qu'elle réussisse à séduire le gars parce qu'il a une petite amie. »