Le frère de la star du Real Madrid, Jude Bellingham, peine à s'imposer depuis son arrivée en provenance de Sunderland. Cependant, un récent article affirme que le club a pleinement confiance en son potentiel et ne souhaite pas se séparer du jeune joueur.

Les difficultés de Bellingham à Dortmund

Arrivé à Dortmund cet été en provenance de Sunderland pour 32 millions de livres sterling (43 millions de dollars), Bellingham était attendu au tournant et espérait marcher sur les traces de son illustre frère. Jude a disputé 132 matchs avec Dortmund, pour 49 buts et passes décisives. Jobe, quant à lui, n'a joué que 27 fois et marqué un but. Au total, il n'a été titularisé qu'à cinq reprises en championnat et a été expulsé contre Fribourg le mois dernier. Malgré cela, le Daily Mail rapporte que Dortmund a pleinement confiance en son investissement et est convaincu que Jobe finira par s'imposer.

Avant de rejoindre Dortmund, Bellingham affirmait vouloir être « lui-même », mais il s'est contredit en suivant ensuite les traces de son frère. Il a alors admis avoir longtemps nourri des préjugés contre le club allemand.

Lors de sa signature, il a déclaré : « Je me fiche de ce que ça donne, mais ça peut paraître un peu contradictoire pour certains », a-t-il commencé.

« J'avais peut-être des préjugés contre Dortmund depuis très longtemps, car j'avais des appréhensions et des craintes. On a tous envie d'être soi-même, mais je ne pense pas que je devais laisser ces choses m'empêcher de prendre la bonne décision.

Pour moi, il s'agissait donc de choisir la bonne voie, pas forcément une voie différente. Je ne pense pas que mon parcours ait été le même que celui de Jude. Mais si la bonne voie signifiait signer au Borussia Dortmund, comme tant d'autres jeunes talents, et pas seulement mon frère et moi, alors pourquoi ne l'aurais-je pas fait ? »

« Ce serait une grosse erreur de signer pour un autre club simplement parce que Jude a joué ici et que ça ne s'est pas bien passé. »