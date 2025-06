Bellingham, l'énorme coup de gueule

Salzburg vs Real Madrid

Jude Bellingham admet avoir atteint « la limite de sa patience » en ce qui concerne ses problèmes d'épaule

L'international anglais souffre d'une blessure chronique depuis qu'il s'est blessé à l'épaule lors de sa première saison au Santiago Bernabeu en 2023. Aucune solution à long terme n'a été trouvée pour remédier à ce problème.

Au lieu de cela, Bellingham s'est forcé à jouer malgré la douleur. Il doit toutefois porter une attelle de protection chaque fois qu'il entre sur le terrain pour son club ou son pays. La décision a été prise de procéder à une opération.

Bellingham est impatient de passer sous le bistouri et de retrouver son « ancien corps ». Un avis médical supplémentaire sera sollicitée une fois que le Real Madrid aura terminé sa campagne en Coupe du monde des clubs, l'objectif étant de remporter un titre majeur aux États-Unis le 13 juillet.

Au sujet de sa blessure à l'épaule et de la date de l'opération, Bellingham a déclaré après avoir marqué lors de la victoire 3-1 du Real contre Pachuca : « J'en ai marre de l'attelle. J'espère que nous irons en finale et que je pourrai me faire opérer quelques jours après le tournoi pour régler ce problème. Je suis vraiment content. Ça fait longtemps que j'attends ça.

"Je suis arrivé à un point où la douleur n'est plus si forte. C'est plutôt le fait d'en avoir marre, avec les joueurs qui tirent dessus et qui la déplacent à chaque fois."

Bellingham perd patience

Je pense que j'ai atteint les limites de ma patience. J'en ai marre de jouer avec une attelle, surtout avec cette chaleur, et je serai content de retrouver mon ancien corps. Je suis prêt à retrouver une épaule et un corps libres. »

Bellingham espère porter son attelle sur mesure à cinq reprises supplémentaires, alors que le Real cherche à entrer dans l'histoire en devenant le premier vainqueur de la Coupe du monde des clubs à 32 équipes. Il disputera son dernier match de groupe dans ce tournoi jeudi, face au Red Bull Salzbourg à Philadelphie.