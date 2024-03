Bellingham, l'énorme complot

Jude Bellingham a fait remarquer mercredi soir qu'il avait l'impression queles arbitres essayaient de faire un exemple avec lui

La star du Real Madrid Jude Bellingham a fait remarquer mercredi soir qu'il avait l'impression queles arbitres essayaient de faire un exemple avec lui parce qu'il est arrivé récemment en Liga, après sa première expulsion en Espagne. Bellingham a reçu un carton rouge pour contestation contre Valence samedi soir. Jusqu'à présent, Bellingham a reçu 5 cartons jaunes en 22 matches, en plus de son carton rouge, dont deux pour dissension.

Selon Marca, les arbitres ont parlé de Bellingham entre eux, et certains d'entre eux considèrent que ses plaintes ont été déplacées, et que la fréquence et l'intensité de ses plaintes ne permettent pas d'arbitrer le match normalement. Selon le rapport, "ils ont son numéro".

La star de 20 ans est devenue de plus en plus frustrée ces derniers mois, estimant qu'elle ne recevait pas les décisions qu'elle méritait, mais cela a été le cas pour une grande partie de l'équipe du Real Madrid. Cela dit, Bellingham a tendance à être le premier à se plaindre, et il a eu la chance d'éviter un deuxième jaune contre Grenade en décembre pour avoir dit à plusieurs reprises à l'arbitre de "f*** off", ce que l'officiel a semblé ignorer.