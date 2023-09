Bellingham fait déjà oublier Cristiano Ronaldo

Jude Bellingham a effacé un record de Cr7 suite à son excellent début de saison.

Jude Bellingham a désormais marqué lors de ses quatre premiers matches de Liga après avoir inscrit un but à la dernière minute lors de la victoire du Real Madrid sur Getafe samedi.

Le but de Bellingham à la dernière minute signifie que la sensation anglaise n'a pas inscrit cinq buts lors de ses quatre premières apparitions en championnat, ce que seul l'indomptable Ronaldo a réussi à faire après son transfert de Manchester United à Madrid en 2009. Les fans présents dans le nouveau Santiago Bernabéu ont donné une sérénade à leur nouvelle superstar, le milieu de terrain de 20 ans, après un nouveau grand moment.

Depuis qu'il a quitté le Borussia Dortmund au cours du mercato estival, Bellingham s'est mis en évidence en marquant contre l'Athletic Bilbao, le Celta Vigo et Getafe, en plus d'un doublé à l'extérieur, à Almeria. Il y a 15 ans, Ronaldo avait marqué contre Villarreal, l'Espanyol, le Deportivo la Corogne et s'était offert un doublé contre Xerex.