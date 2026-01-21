Bellingham explique enfin sa célébration de l'homme ivre

L'international anglais a fait l'objet d'allégations concernant sa vie privée et figurait parmi les joueurs madrilènes sifflés par les supporters lors de la récente victoire (2-0) contre Levante. Bellingham a balayé ces rumeurs d'un revers de main, les qualifiant de « bruit de fond », après avoir contribué à la victoire des Merengues face à Monaco, pensionnaire de Ligue 1, et à leur ascension à la deuxième place du classement de la Ligue des Champions.

Ces deux dernières semaines ont été tumultueuses pour le Real Madrid depuis le départ de Xabi Alonso. Les Merengues ont été éliminés de la Coupe du Roi dès le premier match d'Álvaro Arbeloa à la tête de l'équipe, et les joueurs ont été hués par le public local lors d'une victoire sans difficulté (2-0) contre Levante le week-end dernier.

Cependant, les sifflets ont été rares mardi, alors que les géants espagnols ont facilement disposé de Monaco. Le doublé de Kylian Mbappé en première mi-temps a permis au Real Madrid de prendre l'ascendant avant que Franco Mastantuono et Vinicius Junior ne marquent de part et d'autre d'un but contre son camp de Thilo Kehrer. Les visiteurs ont réduit l'écart grâce à Jordan Teze, mais le but de Bellingham à la 80e minute a scellé le sort du match, qui s'est soldé par une victoire écrasante 6-1.

Un youtubeur espagnol accuse Bellingham d'abuser de l'alcool.

Alors que de nombreux supporters et personnalités médiatiques ont critiqué les joueurs du Real Madrid pour la saison décevante de l'équipe jusqu'à présent, le youtubeur espagnol AuronPlay a surenchéri avant le week-end en affirmant que Bellingham buvait trop d'alcool et fréquentait trop les boîtes de nuit.

Il a déclaré : « Il n'y a pas une seule boîte de nuit en Espagne que Jude Bellingham n'ait pas visitée. Il aime trop l'alcool. »

« L'avez-vous vu à l'entraînement ? Il transpire à cause du rhum. Il aime trop faire la fête. »

Bellingham a été aperçu à Ibiza cet été, profitant de son temps libre loin des terrains de football pendant l'intersaison, mais il n'existe pratiquement aucune preuve que l'ancienne star du Borussia Dortmund soit un buveur excessif comme l'affirme AuronPlay.